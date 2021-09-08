內地官媒指房企進入深度調整期 冀聚焦這些機遇

內地今年以來據報已有274間房企破產。官媒指，在「房住不炒」下，房企進入深度調整期，只有提供更高質量的住宅，才能在競爭中突出重圍，同時，可在住房租賃、物業管理、社區養老等方面贏得更多發展機遇。

房企增收 但少增利

據內地《經濟日報》報道，上市房企陸續發布的2021年中期業績報告，是了解房地產行業發展狀況的重要窗口。通過上市房企中報可以看出，「房住不炒」的大背景下，房企進入深度調整期。

增收少增利成為今年上半年房地產企業房企經營情況的真實寫照。如碧桂園、保利、融創營業收入增幅均達20%以上，萬科增長14.2%。而淨利潤卻增減不一，且增幅不大。頭部企業萬科淨利潤按年下降11.68%，為12年來首次出現半年淨利潤下降。融創淨利潤按年增長9.4%，碧桂園淨利潤按年僅增2.3%，保利地產則按年僅增1.72%。

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其實，增收少增利的情況並非今年才發生，隨著近年來房地產調控持續發力，推進房地產長效機制建設，房企也隨之迎來發展換擋期，正逐步告別過去粗放和高利潤的發展階段。面臨深度調整的房企，規模和速度不應再是唯一目標。

三線四檔和金融調控政策合力

眾多房企中期報告顯示，政策助推下，經營安全正成為追求重要目標。高融資、高負債、高杠杆是過去相當長時間以來房企重要特征。房地產金融調控下，房企「三高」顯著改善。

上半年，對房企影響較大的政策之一是重點房地產企業資金監測和融資管理的 「三線四檔」規則；央行對銀行業金融機構設置的房地產貸款集中管理制度，是另一項對房企影響頗深的金融調控舉措。

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報道指出，規模速度為導向的發展思路難以為繼，房企將向何處去？對於房企而言，只有不斷提升軟實力，推進企業數字化轉型，向管理要效益，為市場提供更好的設計、具有更好居住體驗、更過硬質量的住宅，方能在競爭中突出重圍。同時，緊盯國家未來發展規劃，房企可在城市更新、老舊小區改造、住房租賃、物業管理、社區養老等方面贏得更多發展機遇。

多元化布局也是企業應對行業變化的重要舉措。如碧桂園中報提及了對機器人產業、智能建造、現代農業布局的進展。萬科的業務已延伸至長租公寓、商業、物流倉儲等。保利則在品牌酒店、購物中心、旅游度假等領域已有布局。只不過，多元化的廣泛布局與傳統主業的專注經營，到底哪個更能帶來企業利潤的提升，尚需時間檢驗。

責任編輯：尹航

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