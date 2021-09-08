經濟學人：杭深廣為未來5年內地最具經濟增長潛力城市

經濟學人智庫最新公布的2021年中國新興市場排名中，杭州、深圳、廣州、上海及珠海排行前五，因這些位處內地東南部省份的城市於未來五年的經濟增長潛力最大，並在中國過渡至更加由技術驅動的增長模式中，處於最有利位置。北京排在第6位。

盡管上海未能躋身三甲，但經濟學人智庫報告指以上海龐大的零售板塊、高度集中的財富以及對國內旅客的吸引力，其仍然是中國排名第一的消費市場。

至於杭州、南京和蘇州則將獲益於中央政府「十四五」規劃下的創新及生產力驅動的增長，因這些城市吸引了大量技術工人流入。不過，長沙、西安、武漢及成都等地因房價較易負擔，未來可能對技術工人更具吸引力。

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報告指出，中央政府在「十四五」期間保持製造業占GDP比重的政策支持，將惠及製造業基礎雄厚的城市。中國新興市場指數顯示，廣東省在生產成本及勞動力方面仍然最具競爭力；至於圍繞上海的長三角地區城市及山東因大學生人數眾多，將為先進製造業儲備勞動力。

經濟學人智庫表示，盡管中國經濟保持韌性，但新冠病毒疫情大流行仍影響了政府政策，並促使商業動態的轉型變化。隨著消費者網購增加、企業采用如直播等新營銷形式，電子商務滲透率不斷增加。由於海外旅遊受限，國內遊成為默認選擇，促使免稅購物擴大以迎合消費者回流內地的消費。

2021年中國新興市場排行榜中，第6至10位分別為北京、蘇州、合肥、南京和寧波。

責任編輯：李冰琪

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