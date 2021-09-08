【科技戰】中國科學家牽頭擬收購英石墨烯廠 英啟動國安調查

英國政府下令就一宗涉及敏感技術的收購案，展開國家安全調查，涉及由一名中國科學家牽頭，試圖收購威爾士石墨烯材料公司Perpetuus的併購案。

中方曾表示，希望英方為中國企業赴英投資興業，提供公平、公正、非歧視的營商環境。

涉及公司 年產石墨烯電漿佔全英至少1/4

綜合外媒報道，英國商務大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）近日要求競爭與市場署（CMA），對金牛國際有限公司（Taurus Internatioal Ltd）凖備收購Perpetuus的計劃開啟調查，理由是主要基於「公共利益和國家安全」。當局將在明年2月7日之前完成調查。

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據英國廣播公司（BBC）中文網，Perpetuus僅有僱員14人，年產值不足50萬英鎊，但年產石墨烯電漿卻佔全英產量超過四分之一，這引發當局警覺。

石墨烯被認為是「革命性」的新材料，具有超薄、超堅韌和高導電特性。而英國在石墨烯材料研究處於世界領先地位。

至於金牛國際有限公司，BBC發現其去年才在倫敦註冊，但其在公共領域的資訊非常少，註冊地址為倫敦東南Lewisham附近一家民居。

牽頭學者被指是「首席納米技術科學家」

這次調查也涉及牽頭此次收購計劃、來自中國學者周忠福（ZHONGFU ZHOU）。Perpetuus公司網頁上形容周忠福博士是「首席納米技術科學家」，以及「世界級例如石墨烯等2D材料和應用的權威」。

根據Perpetuus對周忠福的簡介，他是阿伯里斯特威斯大學（Aberystwyth University）物理系的研究教授和首席研究員。而他在北京科技大學讀本科，學習冶金物理化學（稀土工程）並在1998年獲得該校的博士學位。畢業後在母校擔任講師，曾在中國一間公司短期擔任技術總監和生產經理。之後在牛津大學獲得材料科學博士學位，並於威爾士的卡迪夫大學（Cardiff University）工作數年。

BBC表示，Perpetuus公司回應對上述新聞無可奉告。周忠福未有答覆。

中方曾冀英方 提供開放公平、非歧視營商環境

英國近期加大對中企涉及敏感技術的收購案的審查。今年7月，英國下令對中國半導體企業聞泰科技（Wingtech）麾下全資子公司荷蘭安世半導體（Nexperia），收購英國200mm晶圓的威爾士新港晶圓廠（NWF）一案展開調查。調查結果尚未出爐。英國方面表示，國家安全調查並非僅針對某個國家。

此前，對於有報道指，英國正探討將中廣核集團從未來項目中移除，中國外交部曾指，中英互為重要的貿易投資夥伴，本著互惠互利、合作共贏的原則開展務實合作符合雙方利益。英方應切實為中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境。

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責任編輯：林佩怡

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