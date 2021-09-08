鄭州地鐵因暴雨停運50日 周日起分批恢復載客營運

河南鄭州早前遭受洪水衝擊，地鐵5號線部分路段嚴重水浸，造成14人遇難。鄭州地鐵全線網絡自7月20日起，已停運近50日。據當地媒體報導，鄭州地鐵將於9月12日、15日分兩個批次恢復載客營運。

隸屬鄭州報業集團的正觀新聞報導，截至8月19日，鄭州地鐵線網除14號線一期外，全部實現空載運行。8月22日以來，交通部門委託兩家安全營運評估單位，對鄭州地鐵線網空載運行線路展開恢復運營專項安全評估，至9月4日完成了6條線路專項安全運營評估，批出具備恢復營運條件評估報告。

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鄭州地鐵營運單位按標準對各系統進行測試、檢測及確認後，將於9月12日、15日分階段恢復行駛。

報導指，9月12日，鄭州地鐵1號線、2號線一期、城郊線將恢復載客營運；9月15日，2號線二期（賈河站至劉莊站）、3號線、4號線、5號線恢復載客；14號線一期因設備更換等，暫不具備恢復營運條件。

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為做好疫情防控措施，乘客進站須全程佩戴口罩，核驗健康碼、測溫正常後乘坐地鐵；鄭州地鐵也將對公共區域進行防疫消殺，為乘客營造良好的出行環境。

根據鄭州市防汛抗旱指揮部資料，7月20日，鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域，因特大暴雨發生嚴重積水現象。當天傍晚6時許，積水衝垮出入場線擋水牆進入正線區間，導致5號線一列列車被洪水圍困，造成14人罹難。

責任編輯：易燕丹

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