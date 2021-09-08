教育部：查處以遊學夏令營等名義違規開展培訓

中國教育部周三（8日）下發通知，要求堅決查處變相違規開展學科類校外培訓問題，包括以諮詢、文化傳播、「家政服務」「住家教師」「眾籌私教」等名義違規開展學科類培訓；不具備教師資格的人員違規開展學科類培訓，在職中小學教師違規開展有償補課；以及通過「直播變錄播」等方式違規開展學科類培訓等。

變相補習也屬違規



根據教育部網站消息，上述通知指出，「雙減」文件印發以來，各地大力推進校外培訓治理，取得初步成效。但一些地方出現了學科類培訓轉入「地下」，換個「馬甲」逃避監管等隱形變異問題，影響政策實施，造成不良影響。

通知要求，開展學科類校外培訓須在培訓主體、培訓人員、培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓方式等方面同時符合國家相關規定。合規性學科類校外培訓一般是指證照齊全的校外培訓機構，在登記的培訓場所和規定的培訓時間，由其所聘請的具有教師資格的培訓人員，按照規定的培訓方式，面向中小學生提供的符合培訓內容要求的學科類培訓服務。

【雙減政策】涉違規補課 成都名校逾百教師被重罰

【雙減政策】教育部：今年年底前完成校外培訓統一轉為非營利

通知還要求把准變異形態。對不符合上述合規性要求，具有下列情形之一的學科類培訓行為，應依法依規予以查處。

這些情形包括：違反培訓地點有關規定，組織異地培訓，在居民樓、酒店、咖啡廳等場所，化整為零在登記場所之外開展「一對一」「一對多」等學科類培訓。

以遊學、研學、夏令營等名義開展培訓亦違規

違規情形還包括違反培訓內容有關規定，以遊學、研學、夏令營、思維素養、國學素養等名義，或者在科技、體育、文化藝術等非學科類培訓中，違規開展學科類培訓；違反培訓方式有關規定，線下機構通過即時通訊、網路會議、直播平台等方式違規開展線上學科類培訓等。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解