應對中國？澳洲防長將訪美 推動合作獲得導彈技術

中澳關係緊張之際，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）下周將到美國出席高級別會談。據《澳洲人報》今日報道，達頓表示，更多地獲得美國導彈技術將是對澳新美聯盟（ANZUS）的一個關鍵考驗。

他稱，盟國需要集中技術和資源，來開發新的遠程打擊武器、攻擊性網絡和無人駕駛能力，包括自主及「蜂群」無人機。

達頓與澳洲外長佩恩（Marise Payne），下周將赴美出席「2+2」部長級會議。達頓相信，他與拜登政府的防長奧斯汀和國務卿布林肯的首次面對面會談，將提高雙方的聯盟水平。

將談南海及貿易禁令

▲ 澳洲國防部長達頓

據報，南海局勢和中國對澳洲產品的貿易禁令，亦將是會議關鍵議程。

在出席會議場，達頓指出，澳美聯盟在打擊北京的日益脅迫性行為方面，變得更加重要，批評中國的活動損害了其他國家的主權，並與基於規則的國際秩序背道而馳，強調必須為國防思維和準備工作注入新的活力，以便做好準備，應對任何可能發生的情況。

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他並稱，澳洲和美國需要更緊密地合作，以實現武力態勢和防禦能力目標。兩國政府和國防工業部門都要努力減少合作和整合的障礙。

而澳洲要繼續投資其核心軍事能力，包括潛艇、護衛艦和戰鬥機。在提到政府推動迅速獲得新的美國製導導彈時，達頓說澳洲需要有這種能力，從更遠的距離上制衡潛在對手的部隊和基礎設施的風險。此外，澳洲還需要獲得新的和廉價的無人系統，目前還未有一架武裝無人機。

美澳都是四方安全對話（Quad）成員。近年美國強化印太戰略，尋求制衡中國，而拜登將於今年主辦Quad的成員國，即美、日、澳、印的領導人面對面會議。中方曾表示， 國家間的交往合作應有助增進地區國家間的相互理解與信任，而不應針對第三方或損害第三方利益， 希望有關國家不搞封閉排他的「小圈子」，多做有利於地區和平、穩定與繁榮的事。

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責任編輯：林佩怡

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