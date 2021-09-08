發改委：外資企業對在華投資有信心 對中國市場「不離不棄」

國家發改委外資司司長劉小南今日表示，外資企業看好中國經濟發展前景，認可中國營商環境，對在中國投資有信心，對中國市場「不離不棄」，並將與中國經濟共成長。

他指出，利用外資穩中向好的形勢，下半年應會持續，指中國率先控制疫情，經濟穩中向好，產業鏈供應鏈完善等，仍是吸引外資的有利條件。

全年利用外資數量增長 或好過預期

劉小南今日在發改委專題新聞發布會上稱，今年以來外資流入延續穩中向好的勢頭，首7月全國吸引外資1007.4億美元，按年增長30.9%；在華外企經營良好、利潤增加；外資企業對中國市場預期樂觀、信心較足，很多在華商會調查數據充分說明了這一點。

他又認為，今年利用外資穩中向好的形勢仍會持續，但全球疫情形勢仍複雜嚴峻，跨國公司投資能力和意願下降、商務人員往來不便、國內招商引資受到一些限制，中國利用外資多少會受到一定影響。綜合各方面情況初步研判，全年利用外資的數量能實現一定幅度增長，或比預期好一些。

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開展外資安全審查 做好風險防控

在穩外資方面，要做好3方面工作，包括通過進一步縮減和完善全國和自貿試驗區外資准入負面清單，放寬外資准入限制；完善指導外商投資方向政策，落實好鼓勵外商投資產業目錄；同時會按照國際通行方式和有關辦法開展外資安全審查工作，做好風險防控。

此外，發改委正與商務部等部門，抓緊制訂2021年版外資准入負面清單，計劃年底前出台。過程中堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放的大方向，在把握開放節奏的同時進一步放寬製造業、服務業等領域外資准入限制。初步考慮，與2020年版相比，2021年版外資准入負面清單條目數量會有所減少，爭取做減法。限制措施會更加精準，管理框架和模式上也將進一步完善。

在穩投資方面，發改委投資司副司長、一級巡視員呂文斌表示，將加強跨週期調節，充分發揮中央預算內投資和地方政府專項債券作用，促進投資穩定增長。而7月以來出現在部分地區的疫情，已得到有效控制，疫情對工程建設造成的不利影響逐步消除，有利於投資恢復增長。

責任編輯：林佩怡

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