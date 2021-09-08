  • 31°C
香港時間 : 2021908日 (三) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發改委：外資企業對在華投資有信心 對中國市場「不離不棄」

國情動向 17:15 2021/09/08

分享：

國家發改委外資司司長劉小南今日表示，外資企業看好中國經濟發展前景，認可中國營商環境，對在中國投資有信心，對中國市場「不離不棄」，並將與中國經濟共成長。

他指出，利用外資穩中向好的形勢，下半年應會持續，指中國率先控制疫情，經濟穩中向好，產業鏈供應鏈完善等，仍是吸引外資的有利條件。

全年利用外資數量增長 或好過預期

劉小南今日在發改委專題新聞發布會上稱，今年以來外資流入延續穩中向好的勢頭，首7月全國吸引外資1007.4億美元，按年增長30.9%；在華外企經營良好、利潤增加；外資企業對中國市場預期樂觀、信心較足，很多在華商會調查數據充分說明了這一點。

他又認為，今年利用外資穩中向好的形勢仍會持續，但全球疫情形勢仍複雜嚴峻，跨國公司投資能力和意願下降、商務人員往來不便、國內招商引資受到一些限制，中國利用外資多少會受到一定影響。綜合各方面情況初步研判，全年利用外資的數量能實現一定幅度增長，或比預期好一些。

中財辦：整治規範互聯網平台絕不是針對民企和外資

美國商會罕批「內循環」：中國地方更加排擠外企

開展外資安全審查 做好風險防控

在穩外資方面，要做好3方面工作，包括通過進一步縮減和完善全國和自貿試驗區外資准入負面清單，放寬外資准入限制；完善指導外商投資方向政策，落實好鼓勵外商投資產業目錄；同時會按照國際通行方式和有關辦法開展外資安全審查工作，做好風險防控。

此外，發改委正與商務部等部門，抓緊制訂2021年版外資准入負面清單，計劃年底前出台。過程中堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放的大方向，在把握開放節奏的同時進一步放寬製造業、服務業等領域外資准入限制。初步考慮，與2020年版相比，2021年版外資准入負面清單條目數量會有所減少，爭取做減法。限制措施會更加精準，管理框架和模式上也將進一步完善。

在穩投資方面，發改委投資司副司長、一級巡視員呂文斌表示，將加強跨週期調節，充分發揮中央預算內投資和地方政府專項債券作用，促進投資穩定增長。而7月以來出現在部分地區的疫情，已得到有效控制，疫情對工程建設造成的不利影響逐步消除，有利於投資恢復增長。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中財辦：整治規範互聯網平台絕不是針對民企和外資
2021/08/26
中財辦：整治規範互聯網平台絕不是針對民企和外資
網上廣交會開幕 近2.6萬間境內外企業參展
2021/04/15
網上廣交會開幕 近2.6萬間境內外企業參展
美國商會罕批「內循環」：中國地方更加排擠外企
2021/05/12
美國商會罕批「內循環」：中國地方更加排擠外企

你可能感興趣

中財辦：整治規範互聯網平台絕不是針對民企和外資
12:30 2021/08/26
中財辦：整治規範互聯網平台絕不是針對民企和外資
網上廣交會開幕 近2.6萬間境內外企業參展
12:28 2021/04/15
網上廣交會開幕 近2.6萬間境內外企業參展
美國商會罕批「內循環」：中國地方更加排擠外企
11:09 2021/05/12
美國商會罕批「內循環」：中國地方更加排擠外企
疫情 中華人民共和國商務部 中華人民共和國國家發展和改革委員會 經濟 外資 商會 中國市場 中國

下一篇文章

應對中國？澳洲防長將訪美 推動合作獲得導彈技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

幾內亞政變致鋁價突升 揭中國反對奪權的邏輯
幾內亞政變致鋁價突升 揭中國反對奪權的邏輯
王毅月中出訪這四國 反制美國印太戰略
王毅月中出訪這四國 反制美國印太戰略
環球時報：索羅斯是全球經濟恐怖分子
環球時報：索羅斯是全球經濟恐怖分子
中國會否與塔利班達協議？拜登這樣斷言（第二版）
中國會否與塔利班達協議？拜登這樣斷言（第二版）
校長「守候」垃圾桶吃學生剩菜 響應習近平節約令（多圖）
校長「守候」垃圾桶吃學生剩菜 響應習近平節約令（多圖）
俄檔案解密：蘇聯促引渡日軍731罪魁 美卻迴避（多圖）
俄檔案解密：蘇聯促引渡日軍731罪魁 美卻迴避（多圖）