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內地專家倡藝人「持證上崗」 沒註冊不錄用 官媒這樣評論

社會熱點 19:04 2021/09/08

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想做明星要考牌？內地大力整治娛樂圈之際，有專家建議，對演藝人員實行「持證上崗」制度，凡沒有註冊登記都不予錄用，引起熱議。

中央政法委機關報《法治日報》今日（8日）刊發評論，演員演出能力和藝術水平難以量化，要做到持證上崗，恐需科學設計和長期探索。

內地網民也對此議論紛紛，有人不僅支持持證上崗，還認為需要政審，又要至少完成9年義務教育。但有人認為，對演藝人員難有評定好壞的標準，蘿蔔青菜各有所愛。

經紀、播音主持人需持證

據《北京青年報》日前報道，北京演出行業協會會長張海君，上月在一場研討會上建議嚴格行業從業標準，對藝人實行持證上崗制度，「持證前需接受思想、政治、理論、專業、道德修養等方面的培訓，進行登記註冊管理。凡是沒有註冊登記的，規定各類平台均不予錄用」。

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報道指出，上世紀90年代，一些演員上台表演是需要演出證，後來隨著有關部門簡政放權，加上《營業性演出管理條例》修改，到本世紀初，演員演出不再需要演出證。只是，一些民營機構演員，因舉行國內巡迴演出或到境外演出，還得通過其他渠道和方式來證明自己的演員身份。

相對的是，據目前要求，演出經紀人員、播音主持人需持證上崗。

演員藝術水平難量化 各有所愛

《法治日報》評論指出，與演出經紀人和主持人不同，演員的行業特性決定了其演出能力和藝術水平難以量化，要做到持證上崗，並有效考核其「思想、政治、理論、專業、道德修養」等水平，恐怕還需要科學的設計和長期的探索。

文章認為，即使演員可以「持證上崗」，也只是事前管理，或能解決入門前的合格問題，但要演員不忘初心，關鍵是實現全過程的動態管理。

文章提到，特別要發揮好行業組織的作用，既要把好事前的入門關，又要在日常管理中持續開展道德修養和法律知識教育，履行好事中的監管責任；一旦發現問題苗頭，要及時提醒、告誡，遇到涉嫌違法犯罪要及時依法處理。同時，運用好正反面典型案例，通過社會輿論力量，讓娛樂圈從業人員心存敬畏、崇德守法。

內地網民反應：

這個持證上崗改變不了什麼，是壞人，你能用一個證把他變成好人嗎？顯然很難。

這些專家有證嗎…演藝人員的好與壞很難有一個評判標準

起碼需要完成九年義務教育，不然是否違反義務教育法？

這個好，必須支持！不光需要持證上崗，還需要政審！

別最終沒有管起來，反倒催生出一堆灰色產業鏈，這種事兒幹的還少嗎？

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責任編輯：林佩怡

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