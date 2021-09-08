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中國粉絲為韓團「防彈少年」成員慶生 被指控非法集資

社會熱點 18:56 2021/09/08

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中國粉絲為韓團「防彈少年」成員慶生 被指控非法集資

內地整頓娛樂圈的「清朗」行動持續進行中，祭出10條限令強硬規範明星及粉絲行為，但有「韓風」粉絲企圖繞過禁令，為韓國天團BTS成員朴智旻慶生，甚至集資訂製包機、砸重金買報紙全版彩色廣告；但結果，這些行為被舉報，微博指事件涉非法集資、粉絲團遭禁言60天。

為強力整肅娛樂圈亂象，內地不只推出清朗行動、祭出10條「限娛令」，日前央視也抨擊粉絲追星亂象，認為頻繁越界的「飯圈」亂象影響了青少年的健康成長，又祭出8條追星限令。

但韓國天團「防彈少年BTS」成員朴智旻的中國粉絲未有理會，為慶祝偶像生日依然高調進行粉絲應援活動。

預訂承包偶像專機    機身有朴智旻照片

為了給偶像最高規格的生日應援，BTS朴智旻的中國粉絲後援會不僅與韓國濟州航空訂製偶像專機，從機身、機艙內到機票都滲滿「朴智旻元素」，此應援將持續三個月，上線時間從9月1日到11月30日，航班編號為HL8087，目前航線為首爾金浦-濟州、釜山-首爾。

    點擊圖片放大
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 今年10月31日朴智旻生日當天，粉絲還砸重金買下美國《紐約時報》跟英國《泰晤士報》的廣告，《紐約時報》甚至還是全版彩色廣告。而資金來源則是粉絲後援會從今年4月就開始集資，3分鐘集資金額衝破100萬元（人民幣，下同），1小時集資超過230萬元，相當驚人。

擬在《泰晤士報》及《紐約時報》買廣告賀夀

為了避開官方審查，粉絲團以「橘子」的表情符號取代「集資」二字，因兩者諧音；但仍被網友檢舉，甚至挨轟「喪失人格，有損國格」。

趙薇被娛樂圈中人大面積割席  只有她和他例外

數十官媒極罕同轉一文：紅色回歸  應對美國顏色革命

微博官方隨後公告指出，收到網友舉報，因粉絲帳號發起應援集資活動引起誘導行為，因違規被處以禁言60天的處分，相關違規貼文也遭清理，並再度強調堅決反對此類非理性追星行為。

除了「百度朴智旻吧」外，微博還公布其他21個粉絲團也因為「非理性追星內容」被罰禁言30天。除了BTS防彈少年團相關粉絲團，IU、BLACKPINK、EXO、NCT和少女時代等韓星粉絲團都被波及。

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責任編輯：鄧國強

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