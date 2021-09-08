中國整治飯圈亂象針對南韓？ 華使館釋疑

中國重拳整治娛樂圈及「飯圈」亂象，部分藝人甚至是南韓藝人如防彈少年團（BTS）的粉絲群社交賬號，都被關停或禁言，有韓媒關注中韓文化交流會否受到影響，還認為中方有針對南韓的一面。

中國駐韓國大使館發言人周三（8日）釋疑，指中方有關行動針對的全部都是有悖公序良俗、有違法律法規的言行，不會影響中國同任何國家的正常交流。

▲ BTS

中方：針對有悖公序良俗、違法規言行

發言人列舉近來娛樂圈亂象，包括明星偷稅漏稅、涉黃涉毒、參觀靖國神社；而「飯圈」問題也日益突出，包括互相謾罵誹謗、大搞惡意營銷、誘導甚至強迫粉絲包括未成年人集資應援。

發言人表示，中國相關部門緊急出台規範管理明星藝人流量造假和誘導粉絲消費的禁令，以及懲治條例，啟動「清朗」系列專項行動，重點整治娛樂圈和「飯圈」的畸形文化。有關行動針對的全都是有悖公序良俗、有違法律法規的言行。

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最後，發言人表示，今年是中韓文化交流年啟動之年，明年是中韓建交30周年。中方願繼續同韓方加強文化交流，鼓勵充滿積極正能量的文化交流與合作，抵制低俗惡劣的誘導與攀比。當前，中韓文化交流年的各項活動正開展，期待文化交流成為新時代推動兩國關係蓬勃發展的不竭動力。

K-POP業界料音源銷售受限

另外，韓聯社今日刊文剖釋中國整治飯圈，對K-POP產業的影響，業界看法不一。有觀點指出，中國仍是K-POP的主力出口市場，相關產業難免受到影響，尤其是音源銷售將首當其衝。 QQ音樂已限制專輯重複購買，加上中國粉絲的專輯團購受限，將為銷售帶來不利影響。

也有觀點指出，中國2016年因「薩德」反導系統入韓問題實施「限韓」措施以來，南韓藝人在華演出幾乎全被叫停，而南韓經紀公司也實現出口市場多元化，不斷降低對華依賴度。除音源銷售外，其他領域受衝擊料有限。中國2017年至2019年是南韓第二大唱片出口市場，去年被美國反超排在第三。

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責任編輯：林佩怡

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