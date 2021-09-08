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《尚氣》劉思慕被批「辱華」  他這話遭翻舊帳

國情動向 20:01 2021/09/08

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《尚氣》劉思慕被批「辱華」  他這話遭翻舊帳

漫威（Marvel）首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）》，由32歲華裔加拿大男星劉思慕擔綱，3日在美國公映後成績不俗。但他稍早前一段談及中國的談話近日被翻出，內地「帝吧官微」直指控辱華。事件或令《尚氣》登陸中國上映更添困難。

男星劉思慕因主演「尚氣與十環傳奇」名氣暴漲，但最近中國「帝吧官微」指控他辱華，稱他曾在加拿大建國150周年接受採訪時有不當言論，更批他5歲時就隨父母從黑龍江省哈爾濱市移民加拿大，如今已經完完全全把自己當做一個加拿大人了吧。

《尚氣》內地上映未有期 美媒：收入恐大受影響

Marvel《尚氣》傳涉辱華遭內地封殺 梁朝偉角色惹禍？（多圖）

加拿大今年7月迎接建國150周年。劉思慕在相關的訪談說：

在我很小的時候，我父母會給我講，他們在共產主義中國的統治下長大的故事，說是有很多人死於飢餓，他們生存於第三世界，然後他們會覺得加拿大是一個，他們可以自由自在的生活，還可以給他們的孩子創造更美好未來的地方。

「帝吧官微」翻出這筆舊賬後，內地網民紛紛批評，「那他為啥還要來演中國人」、「他有沒有想過多年以後要回來中國，吃資本」、「他父母27年前是怎麼去的加拿大，打黑工刷盤子」？

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《尚氣》在美國大收，但在中國上映暫未有期，恐令《尚氣》最終票房總成績未如預期。

《尚氣》能否中國公映  恐更添變數

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）稍早前報道指，自2012年的《復仇者聯盟》上映以來，中國一直是漫威電影第二大票房來源，僅次於北美。

CNBC公佈的統計數據顯示，自2013年上映《鐵甲奇俠3》以來，幾乎在每一部漫威宇宙系列電影的總票房收入中，中國內地票房均佔至少10%；2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》，更有高達22%的票房收入來自中國內地。

許多中國網民呼籲《尚氣》不要到中國公映，認為電影角色是在「排華」、「辱華」的歷史基礎上誕生，無論進行多少修改，也無法徹底撇清關係。

責任編輯：鄧國強

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