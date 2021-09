《尚氣》劉思慕被批「辱華」  他這話遭翻舊帳（多圖，第二版）

▲ 《尚氣》劉思慕被批「辱華」 他這話遭翻舊帳

漫威(Marvel)首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)》,由32歲華裔加拿大男星劉思慕擔綱,3日在美國公映後成績不俗。但他稍早前一段談及中國的談話近日被翻出,內地「帝吧官微」直指控辱華。事件或令《尚氣》登陸中國上映更添困難。

(9/9 10:00 新增訪談截圖)

男星劉思慕因主演「尚氣與十環傳奇」名氣暴漲,但最近中國「帝吧官微」指控他辱華,稱他曾在加拿大建國150周年接受採訪時有不當言論,更批他5歲時就隨父母從黑龍江省哈爾濱市移民加拿大,如今已經完完全全把自己當做一個加拿大人了吧。

《尚氣》內地上映未有期 美媒:收入恐大受影響

Marvel《尚氣》傳涉辱華遭內地封殺 梁朝偉角色惹禍?(多圖)

加拿大今年7月迎接建國150周年。劉思慕在相關的訪談說:

在我很小的時候,我父母會給我講,他們在共產主義中國的統治下長大的故事,說是有很多人死於飢餓,他們生存於第三世界,然後他們會覺得加拿大是一個,他們可以自由自在的生活,還可以給他們的孩子創造更美好未來的地方。

「帝吧官微」翻出這筆舊賬後,內地網民紛紛批評,「那他為啥還要來演中國人」、「他有沒有想過多年以後要回來中國,吃資本」、「他父母27年前是怎麼去的加拿大,打黑工刷盤子」?

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

《尚氣》在美國大收,但在中國上映暫未有期,恐令《尚氣》最終票房總成績未如預期。

《尚氣》能否中國公映 恐更添變數

美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)稍早前報道指,自2012年的《復仇者聯盟》上映以來,中國一直是漫威電影第二大票房來源,僅次於北美。

CNBC公佈的統計數據顯示,自2013年上映《鐵甲奇俠3》以來,幾乎在每一部漫威宇宙系列電影的總票房收入中,中國內地票房均佔至少10%;2019年上映的《復仇者聯盟4:終局之戰》,更有高達22%的票房收入來自中國內地。

許多中國網民呼籲《尚氣》不要到中國公映,認為電影角色是在「排華」、「辱華」的歷史基礎上誕生,無論進行多少修改,也無法徹底撇清關係。

▼ 點擊圖片放大 +2

責任編輯:鄧國強

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解