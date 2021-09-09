內地8月CPI按月漲0.1% PPI按月漲0.7%

內地8月CPI按月上漲0.1%，按年上漲0.8%，遜於預期的1%，為五個月低位；PPI按年上漲9.5%，高於預期的9%，為2008年8月以來最高，按月上漲0.7%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，8月份，受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格按月和按年漲幅均有所擴大。

按月看，CPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格由上月下降0.4%轉為上漲0.8%，影響CPI上漲約0.14個百分點。食品中，受多地散發疫情、強降雨及高溫天氣影響，鮮菜和雞蛋價格分別上漲8.6%和8.4%，漲幅比上月分別擴大7.3和7.4個百分點；豬肉供給持續增加，價格繼續下降1.4%，降幅比上月收窄0.5個百分點；水產品大量上市，淡水魚和蝦蟹類價格分別下降3.3%和4.0%。非食品價格由上月上漲0.5%轉為下降0.1%，影響 CPI下降約0.05個百分點。非食品中，工業消費品價格由上月上漲0.4%轉為下降0.2%，主要是受國際原油價格下降影響，汽油和柴油價格由漲轉降帶動；服務價格由上月上漲0.6%轉為持平，主要是受疫情影響，飛機票、旅游和賓館住宿等出行類服務消費受到抑制，價格由漲轉降。

按年看，CPI上漲0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格下降4.1%，降幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI下降約0.77個百分點。食品中，豬肉價格下降44.9%，降幅比上月擴大1.4個百分點；淡水魚價格上漲25.4%，漲幅回落5.5個百分點；雞蛋和食用植物油價格分別上漲15.9%和9.4%，漲幅均有回落。非食品價格上漲1.9%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.58個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.5%，漲幅回落0.3個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲22.7%和25.2%，漲幅均有回落；服務價格上漲1.5%，漲幅回落0.1個百分點，其中飛機票和賓館住宿價格分別上漲31.6%和2.8%，漲幅均有回落。

疫情反覆致實質性收縮 內地8月財新服務業PMI僅錄46.7

PPI方面，8月份，受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格按月、按年漲幅均有所擴大。

按月看，PPI上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，生產資料價格上漲0.9%，漲幅擴大0.3個百分點；生活資料價格持平。從主要行業看，受需求旺盛疊加供應整體偏緊影響，煤炭開採和洗選業價格上漲6.5%；前期原油、煤炭等價格上漲較多，推動國內中下游行業價格繼續上漲，其中化學原料和化學製品製造業價格上漲1.9%，漲幅擴大1.1個百分點；受近期進口天然氣價格快速上漲帶動，國內燃氣生產和供應業價格上漲1.7%，漲幅擴大1.5個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格均由降轉漲，分別上漲2.2%和1.4%。

按年看，PPI上漲9.5%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。其中，生產資料價格上漲12.7%，漲幅擴大0.7個百分點；生活資料價格上漲0.3%，漲幅與上月相同。主要行業中，煤炭開採和洗選業、黑色金屬礦採選業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業價格漲幅在21.8%—57.1%之間，合計影響PPI上漲約7.9個百分點，超過總漲幅的八成。其中，煤炭刊出和洗選業、化學原料和化學製品製造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格漲幅分別擴大11.4、2.7和1.1個百分點，是按年漲幅擴大的主要原因。

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責任編輯：尹航

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