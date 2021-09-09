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網信辦11天封近1800張「金融黑嘴」 辣手遏惡意唱空

經濟脈搏 10:52 2021/09/09

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網信辦11天封近1800張「金融黑嘴」 辣手遏惡意唱空

國家網信辦日前宣布整治惡意唱衰唱空市場的金融「黑嘴」後，至周三（8日）發布首波成果，共處置2929個違規帳號，其中1793個遭封禁，包含3個擁有百萬粉絲的帳號。

國家互聯網信息辦公室8月27日宣布，即日起至10月26日，針對商業網站平台和自媒體違規採編發布財經類資訊的情形，展開專案整治。

網信辦嚴打金融「黑嘴」：不得惡意唱衰中國經濟

官禁惡意唱衰中國經濟後 抖音遏轉載境外「歪曲解讀」  

當中，重點打擊惡意唱空中國金融市場、唱衰中國經濟、金融「黑嘴」惡意唱空或哄抬股價、煽動悲情和恐慌等8種行為。

封禁的「黑嘴」群組  最多一個粉絲300萬

國家網信辦周三發布，截至當天的11日，已處置違規的自媒體帳號達2929個，其中，遭到封禁的帳號有1793個，包括3個擁有超過100萬以上粉絲的帳號，最多的一個甚至有300多萬名粉絲。此外，還清理有害的資訊達4萬7153條。

在整治的過程中，網絡社群平台如微信、百度、抖音、快手紛紛宣布配合官方政策，並定期發布整治報告。

中銀管濤點明五大挑戰 經濟下行人幣匯率承壓

余永定：中國經濟問題不是通脹 財政貨幣政策應更擴張

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此外，上海證監局周三也發布整治財經黑嘴的初步成果，總共下架音檔、影片、節目3187個，關閉了53個直播間。

上海證監局稱，嚴格禁止未經資格認證的個人和機構，發布涉及投資理財等財經領域的內容；加強受理對涉非法證券期貨活動網路資訊的舉報，對於核實為違規的內容進行調查，提高舉報處理效率。

上海證監局並稱，持續藉由「股民學校」專門頻道，傳播各類證券相關基礎知識和法律法規，加強投資者教育。

責任編輯：鄧國強

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