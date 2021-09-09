王毅指中國發揮鄰國獨特作用 向阿富汗捐價值兩億物資

國務委員兼外長王毅周三表示，中方決定緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品；待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

中國向阿富汗捐疫苗及物資

據外交部公布，王毅在阿富汗鄰國外長會發表講話時稱，中國要發揮鄰國獨特作用，既解決中方的正當關切，又為阿富汗穩局重建提供良好外部環境。當前階段，建議開展以下六方面協調合作：

一是幫助阿富汗加強疫情防控，中方決定向阿富汗人民首批捐贈300萬劑疫苗。中方也願在中國-南亞應急儲備庫項下，向阿提供更多的防疫和應急物資。

二是保持口岸開放。阿富汗是陸鎖國，經貿往來高度依賴陸路口岸。建議在確保各國安全前提下，維持同阿富汗的口岸暢通。中方願積極研究恢復中阿貨運班列，支持其他鄰國同阿富汗加強通關能力建設，為阿富汗與外界互動，尤其是獲取人道主義物資提供便利。

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三是加強難移民管控。美國及其盟友應在解決阿富汗難移民問題上承擔主要責任，同時向有條件和有意願接收阿難民的國家提供必要補償。阿富汗國內局勢盡快企穩是解決難移民問題的根本出路。呼吁塔利班提升施政的包容性和可預期性，讓百姓真正安居樂業，從根本上減少難移民的產生。同時，應大力支持聯合國等多邊機制為此發揮積極作用。

四是盡快提供人道主義援助，中方決定緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品，幫助阿富汗民眾渡過難關。待安全等條件具備後，中方願幫助阿方建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

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此外，深化反恐安全合作，開展禁毒合作。

王毅還表示，美國及其盟友是阿富汗問題的始作俑者。

他說，20年來，阿富汗境內的恐怖勢力未能清除，反而不斷增加。阿富汗人民未能獲得發展和尊嚴，反而徘徊在貧窮和困頓之中。國際社會的普遍看法是，美國及其盟友軍事干預的結束應當是真正承擔責任的開始。他們比任何國家都更有義務向阿富汗人民提供經濟、民生和人道主義援助，在尊重阿富汗主權獨立的前提下，幫助阿實現維穩防亂，走向良性發展。

他並指，美國及其盟友倉促撤離，美西方推行的強權政治、軍事干涉和所謂「民主改造」以失敗告終。

責任編輯：尹航

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