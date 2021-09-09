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【尚氣｜中國】梁朝偉扮「滿大人」辱華？漫威總裁這樣澄清

國情動向 12:16 2021/09/09

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【尚氣｜中國】梁朝偉扮「滿大人」辱華？漫威總裁這樣澄清

漫威首部華人英雄片《尚氣與十戒傳奇（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）》主角劉思慕早年一番話，被內地「帝吧官微」指辱華，內地公映或遇更多困難。其實，早在《尚氣》開拍時，梁朝偉演的角色一直被內地輿論指是「滿大人」，有辱華之嫌，漫威總裁至早前要再澄清和否認。

漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）早前接受了內媒採訪，正面回應了辱華爭議。

《尚氣》劉思慕被批「辱華」  他這話遭翻舊帳（多圖，第二版）

《尚氣》內地上映未有期 美媒：收入恐大受影響

他表示「傅滿洲（滿大人，Mandarin）」一角只出現在早期漫畫中，現在已經不是漫威角色，漫威沒有該角色的版權「也不想要他的版權」。

漫威總裁凱：梁朝偉不是演滿大人、傅滿洲

他強調，「在多年前就做了改變，我們從沒有打算以任何形式在片中用到他，這個角色非常冒犯，我們無意觸碰」。他並透露希望漫威英雄能滿足全球觀眾的英雄夢，不會製造隔閡。

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接著，凱文費吉解釋，梁朝偉在片中飾演的不是傅滿洲，而是全新角色「文武」，他大讚梁朝偉演繹出了亦正亦邪、內心的掙扎「是全世界最棒的演員之一，讓文武成了非常獨特的角色」。

他又指，梁朝偉的該角色甚至也不能直觀地定義為反派，劇情講述的是父子之間的情感故事。

Marvel《尚氣》傳涉辱華遭內地封殺 梁朝偉角色惹禍？（多圖）

梁朝偉演Marvel大反派「滿大人」 內地捲辱華風波

此前，在梁朝偉確定參演《尚氣》後，引發了辱華爭議，不少人認為梁朝偉的角色就是「傅滿州」或「滿大人」；而「傅滿洲」則代表著西方國家對中國族裔的刻板印象。

在1980年美國華裔發動抵制「傅滿洲」運動時，漫威就將部分作品中的傅滿洲改編成「滿大人」，也因此被認定有辱華之疑。

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責任編輯：鄧國強

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