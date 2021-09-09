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北京冬奧會最新宣傳片 復古國產卡通人物擔主角（有片）

社會熱點 12:25 2021/09/09

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北京2022年冬奧會和殘奧會組織委員會官方微博（北京2022冬奧會）近日發佈一段由上海美術電影製片廠製作的動畫宣傳片。

這次北京冬奧會宣傳片只有短暫的一分三十秒，但是孫悟空、雪孩子、哪吒、葫蘆娃、敖丙等組成“中國童話聯盟”悉數登場，諸多熟悉的面孔、經典的臺詞不僅將大家拉回了童年，更是讓大家對2022年的北京冬奧會充滿期待。

擔任此次宣傳片的講解員是齊天大聖孫悟空，1964年上映的《大鬧天宮》不僅讓國人對於孫悟空的形象有了一個基礎的瞭解，還為我們帶來了一場以傳統文化為基礎的視覺盛宴。隨著一聲「俺老孫來也」！一雙火眼金睛出現在大螢幕上，喚起很多人對童年的回憶。

這一次大聖沒有抓妖怪，而是換上了滑雪道具，大聖的滑雪姿勢嫺熟，技術高超，不輸專業人士，肆意在雪地上馳騁。

宣傳片中也點出此次中國動畫角色聯盟目標：擴列中國的冰雪夢想，帶動三億人參與冰雪運動！宣傳片的最後，出現了即將亮相的比賽場地「雪如意」。

網友們紛紛點贊轉發，表示太棒了，由國產動漫人物演繹的精彩表現讓人熱血澎湃，也讓人有幾分淚目。「這是屬於我們自己的中國特色IP，上影，yyds，對明年的北京冬奧會充滿期待! 」

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【北京冬奧】冰上運動中心將亮相北京冬奧測試賽

【東京奧運】中國代表團出席閉幕禮 邀各國明年見證北京冬奧

責任編輯：李冰琪 

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