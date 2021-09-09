供給約束未緩解 內地8月PPI漲幅創13年高 料年內保持高位

豬肉價格按年降幅進一步擴大，以及疫情散發導致服務類價格漲幅回落，合力拉動內地8月CPI按年漲幅降至五個月低點；不過供給偏緊以及需求較為旺盛，支撐PPI按年攀升至9.5%創13年高位。分析指，PPI年內將保持高位，同時貨幣政策將保持穩健，短期內降準概率縮小。

預計未來CPI續漲 PPI年內保持高位

內地8月CPI按月上漲0.1%，按年上漲0.8%，遜於預期的1%，為五個月低位；PPI按年上漲9.5%，高於預期的9%，為2008年8月以來最高，按月上漲0.7%。

據路透社報道，江海證券首席經濟學家屈慶指出，食品拉低了CPI，但核心CPI並不低，說明高位的PPI正在傳導給CPI；預計未來CPI會繼續上揚，PPI年內保持高位。

內地8月CPI按月漲0.1% PPI按月漲0.7%

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中原銀行首席經濟學家王軍認為，PPI按年漲幅再創高點並不令人意外，主要是受大宗商品持續上漲影響，特別是生產資料價格指數上行明顯，如煤炭價格以及原油、天然氣和煤炭產業鏈的下游行業價格，其背後一方面反映了國內需求依然較旺，另一方面說明供給約束也未得到有效緩解。

王軍表示，預計後續工業品價格大概率仍將在高位徘徊，工業品通脹格局仍在強化而不是緩解。如果三、四季度經濟增速再有明顯下行，那麼將再次確認今年下半年的非典型滯脹格局，這將對後續貨幣政策的穩中偏松帶來較大的不確定性。鑒於8月進出口和物價同時出現大幅反彈，三季度經濟增速可能並不會出現失速回落的悲觀情形，故而前一階段聲浪較高的降息呼聲可能會暫時減弱，三季度降準的可能性也在縮小。預計最快到四季度才會看到降息或者降準的時間窗口。

三季度降準可能性縮小

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，CPI表明下游不行，PPI卻一直比較高，政策上就比較難辦，一方面想刺激需求，另一方面又怕一刺激需求，進一步推高上游價格，尤其是刺激基建投資的政策。三季度GDP表現不好的話，應該會有進一步定向的支持政策。還是要給中小企業減減負，LPR（貸款市場報價利率）或許會調降5個基點。

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上海證券宏觀分析師胡月曉認為，8月價格結構分化趨勢延續，供給衝擊特征愈發顯著。由於煤炭價格持續上漲（產業政策和行業監管帶來集中度提升的漲價持續），帶動了PPI的進一步上漲，和國際大宗商品價格指數開始出現背離跡象，預計這種趨勢將延續。

因此未來CPI和PPI剪刀差將延續，不過PPI再上行動力也已不足，7月份時國家就已拋儲干涉，加上下游承受力近極限，未來迭創新高概率不大。四季度PPI拐點或現。受此影響，降息或延後至年底。價格態勢將加劇經濟「宏觀穩、微觀差」格局形成，這將帶來低利率時代。

責任編輯：尹航

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