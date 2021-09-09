▲ 世衛：人類將與新冠病毒共處 與中國調子大不同？

世界衛生組織（WHO）官員7日表示，新冠病毒在全球各地未接種疫苗的國家境內持續突變，此前寄望能根除此病毒的希望逐漸渺茫，因此未來人類很可能必須「與之共處」。這與中國官方否定「與病毒共存」的立場，顯得調子不同。

美國媒體CNBC報道，世衛公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Mike Ryan）在記者會上表示，「我認為，這種病毒將與我們同在，它會像流感病毒一樣不斷進化，成為影響我們生活的病毒之一。」

萊恩強調，「有人說，我們將會把這種病毒趕盡殺絕、連根拔除。事實上我們做不到，這非常、非常不可能發生。」

WHO沒人能保證 有了疫苗、病毒便消失

世界生組織官員先前曾表示，沒人能保證有了疫苗之後，新冠病毒就會像其他病毒一樣在世界上消失。

包括美國白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）、莫德納藥廠執行長班塞爾（Stephane Bancel）等多名權威專家都曾警告，世界將必須永遠與新冠病毒共存，就像流感一樣。

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世衛官員說，如果全球及早採取因應措施，遏止病毒傳播，今日情勢可能會截然不同。世衛流行病學家、新冠病毒技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）7日說，「疫情爆發伊始，我們曾有機會（挽救局勢）。這場疫情大可不必變得如此糟糕。」

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在中國，作為上海抗疫專家的張文宏，早前被詢問接種新冠疫苗後，有沒有可能再次感染新冠病毒時，他曾稱有可能，並說「就算感染，也可能就是一場大號流感，或者只是小號流感，也許是普通感冒，還可能是無症狀。」

至今年7月29日凌晨，張文宏在微博上說，「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」，未來選擇的方式是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼。」

但張文宏的「與病毒共存」、「回歸正常生活」論調，引發一些體制內外批評聲音。

中國官媒 批評西方的「與病毒共存」論

《人民日報》旗下的報紙《健康時報》發佈中國前衛生部長高強的文章，題為《「與病毒共存」可行嗎？》，稱西方國家將疫情反彈的責任推給病毒變異是「甩鍋」，這是英、美等國政治制度缺陷導致的防疫決策失誤，也是推崇個人主義價值觀的必然結果。

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中共中央機關刊物《求是》發文，批評西方鼓吹疫情不過「大號流感」、淡化疫情風險，並暗批美國以民眾生命作代價，冒險重啟經濟。這些表述，被指反駁「與病毒共存」的觀點。

軍方旗下「鈞正平工作室」官方微信10日發文稱，單純實現所謂「群體免疫」，無法阻擋肆虐的疫情。抗疫就像當年的抗日戰爭，毛澤東的「論持久戰」對當下疫情防控工作依然有著重要的啟示作用。

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責任編輯：鄧國強

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