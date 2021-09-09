▲ 中國「闊佬」援助阿富汗 能否滿足塔利班？

阿富汗塔利班成立新政府，中國率先宣佈提供人道物資援助。中國雖然未正式承認阿富汗塔利班政權，但在世界各國與塔利班公開打交道方面，可謂已走得最前。第一個「吃螃蟹的人」固然可能最先嚐到鮮甜，但也不無風險，而且塔利班對中國期望看來還不小，會否超乎合理範圍也未可知。中國敢於「吃螃蟹」無疑有其合理考量，惟也應爭取充分動員阿富汗其他鄰國助一臂之力，協力最大程度地確保阿富汗不出意外。

阿富汗鄰國外長會周三（8日）視像舉行，中國、巴基斯坦、伊朗、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦6國外長或副外長出席。

中國國務委員兼外長王毅會上指出，美國及其盟友是阿富汗問題的始作俑者，比任何國家都更有義務向阿富汗人民提供經濟、民生和人道主義援助。

但王毅同時表示，阿富汗鄰國應發揮「獨特作用」，既解決己方正當關切，又為阿富汗穩局重建提供良好外部環境。

他宣佈，中國會向阿富汗緊急提供價值2億元人民幣糧食、越冬物資和藥品，並捐贈首批300萬劑新冠疫苗。

王毅又表明，待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

這裏必須強調的是，「待安全等條件具備後」、「在力所能及範圍內」。

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然而，塔利班方面看來已把目光放得很遠。

塔利班政府組成前，這組織已在連月向中國示好。塔利班發言人（Suhail Shaheen）7月先稱中國是阿富汗的朋友，塔利班歡迎中國投資協助重建，並會保證中國人員安全。他8月重申這番表述，這次他讚揚中國是「偉大鄰國」。

塔利班另一發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）上周的表態顯得更加直白。他指，中國對塔利班政府來說是非同尋常的機遇，塔利班非常重視中國一帶一路倡議，中國是他們走向全球市場的通行證。

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過去50年，大部分第三世界國家都得以顯著發展，苦命的阿富汗卻完全錯過了這時代機遇。

阿富汗先是在70年代發生兩次政變，1979年蘇聯入侵，1989年撤軍後不久阿富汗就陷入內戰。塔利班1996年首次成立酋長國，但只佔據阿富汗半壁江山，2001年遭美軍聯同反對力量推翻，然後就一直打到現在。

如今美軍敗走，塔利班控制阿富汗全境，阿富汗好不容易終於有望擺脫戰爭，而塔利班似乎相信有了中國，阿富汗一切問題就會解決，這恐怕也是不符實際的。

因為，中國只能在力所能及範圍內支持阿富汗，而待安全等條件具備就是前提，這包括了塔利班必須與一切恐怖勢力徹底割席。

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事實上，塔利班在接管喀布爾、美國完全撤走後多日才宣佈成立政府，除了可能因為，塔利班希望先拿下最後尚在抵抗的潘傑希爾省（Panjshir），免除後患，更恐怕反映塔利班內部現代／溫和派與保守／激進派在權鬥。

王毅正正提及，塔利班宣佈成立的是臨時政府，政權的臨時性恰恰說明，阿富汗的未來還具有很多不確定性。

對中國而言，阿富汗穩定事關新疆安全以至一帶一路成敗，面對目前阿富汗危急人道形勢，必須先與塔利班合作穩住局面。

但中國同時也應誘導塔利班明白幫助並非無條件的，期望更不能過高，而跟阿富汗其他鄰國以至其他地區大國合力，才是更為穩妥和可持續的模式。

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