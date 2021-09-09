▲ 【中美關係】胡錫進：做好南海戰勝美國的準備

美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦本福德號（USS Benfold，DDG 65）8日駛入南沙美濟礁12海里內，環球時報總編輯胡錫進指出，美軍此舉是「赤裸裸的挑釁」。他呼籲，為反制美軍在南海的挑釁，中國軍艦必須加快出現在關島、夏威夷，並做好中美在南海爆發大規模軍事衝突時戰勝美國的準備。

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里周三表示，美軍驅逐艦本福德號8日未經中國政府批准，非法闖入南沙美濟礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

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美國海軍第七艦隊則宣稱，本福德號是依據國際法在南沙群島附近執行「自由航行任務」，且美濟礁漲潮時就被淹沒，屬低潮高地，依國際法不享有領海，美軍是在其12海里範圍內執行正當行動。

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對此，胡錫進撰文指出，對美濟礁周圍12海里海域是什麽性質，中美存在爭議。世界對這種情況也有不同理解。但國際法沒有賦予任何一個國家以軍艦強行闖入挑戰他國所主張主權的權力，而且美國根本不是聯合國海洋法公約簽約國，它尤其無此權力。

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胡錫進稱，美方這樣做是赤裸裸的挑釁。美國軍艦大老遠的跑過來擦著中國的島礁挑釁，它真正宣示的是美國的霸權。但中國正在強大起來，美國在南海的挑釁更多了一層戰略壓制中國的含義，而中國抵制這種壓力的手段和能力在飛速發展，這些挑釁引發中美海上摩擦的風險將越來越高。

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文章呼籲，中國需要積極行動起來，加快組建起中國軍艦前往美國在亞太的軍事基地和其盟友的海岸線實施抵近偵查的能力，「用其人之道還其人之身」。「美國蓄意挑起南海爭端，它就必須反過來承受解放軍對其施加越來越強烈的反制措施」。

胡錫進：美方這樣做是赤裸裸的挑釁

胡錫進表示，「在不太遠的將來，美方必將看到解放軍出現在它的家門口，它還要與中方一起面對越來越難以把控的不確定性」。他並警告，長此下去，南海早晚會出事。

胡錫進指出，中國一邊與美在海上較量，一邊必須為雙方沒能控制好彼此的鬥法而發生軍事摩擦，並由此引發大規模軍事衝突做最壞的準備。一旦事態失控導致中美短兵相接，中國一定要發揮「主場優勢」，做到不戰則已，戰之必勝。

責任編輯：鄧國強

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