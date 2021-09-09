國新辦介紹前海、橫琴建設 助港企開拓內地市場（附記者會重播）

▲ 記者會以多地連線方式進行。

國務院新聞辦今日（9日）下午3時召開新聞發布會，由國家發改委、大灣區建設領導小組辦公室、財政部、人民銀行、國家外匯局、廣東省政府、深圳市政府，以及港澳官員介紹前海、橫琴兩個合作區的開發和建設情況。

聚焦「擴區」「改革開放」，部署三方面任務

國家發改委副主任叢亮表示，要為充分發揮前海、橫琴進一步深化改革、擴大開放、促進合作中的試驗示範作用，引領帶動粵港澳全面合作，黨中央、國務院決定建設橫琴粵澳深度合作區、全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放。《前海方案》聚焦「擴區」和「改革開放」兩個重點，部署三方面任務。

一是拓展前海合作區發展空間，明確將前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，為深港合作提供更為廣闊的發展空間。二是打造全面深化改革創新試驗平台，明確在重大改革任務方面先行先試。三是建設高水平對外開放門戶樞紐，深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放。

兩大合作區是廣東服務新格局的戰略支撐

廣東省常務副省長林克慶表示，兩個合作區建設為新發展階段廣東改革發展提供了新的重大歷史機遇，是廣東服務「一國兩制」大局的戰略抓手。省委、省政府攜手港澳一步步將兩個合作區建設的宏偉藍圖變成美好現實。他表示，將成立由李希書記擔任組長、馬興瑞省長擔任第一副組長的省推進橫琴、前海合作區建設兩個領導小組。全力構建政策規劃法律體系。研究制定了推動橫琴、前海合作區建設的政策文件；研究起草橫琴合作區條例、修訂前海合作區條例。

同時，全力推進重點任務、重大項目、重要產業落地，聚焦前海依托香港、服務內地、面向世界的定位，將合作區方案各項任務落細落實。

香港用好「一國兩制」優勢，參與前海發展

香港政務司司長李家超表示，在中央支持下，港深政府努力提升前海發展水平，以及便利香港專業服務落戶前海。近年推出法律和建築專業方面進一步開放的政策措施，廣受香港業界的歡迎。目前在前海注冊港方企業多達1.15萬家，除了前述的專業服務業外，也包括了金融、物流、信息、科技等現代服務業。此外，前海一直持續吸引香港青年創新創業者在“前海深港青年夢工場”落戶，孵化了不少成功企業，是港深合作眾多成功例子之一。

中央政府公布《前海方案》將港深合作推向新的台階，使兩地更好發揮粵港澳大灣區兩大中心城市的輻射帶動功能。香港商界及專業服務提供者已經積極準備，迎接《前海方案》為港人、港企帶來的新機遇。香港特區政府會繼續加強與廣東省政府、深圳市政府合作，推進前海建設，締造更廣闊的發展空間。

跨境理財通、債券南向通近日啟動

人民銀行副行長潘功勝表示，在民生金融方面，採用遠程方式為港澳居民開立內地銀行結算賬戶，並逐步擴大機構的使用範圍和效率。建立港澳居民在內地使用移動電子支付，推出港澳居民跨境電子賬單，直接繳費、個人徵信報告、自助查詢等，同時推動大灣區民生金融領域的改革開放，提升生活便利性。

在市場的互聯互通方面，不斷擴大港澳投資者投資內地資本和債券市場，推動實施跨境理財通和債券南向通項目，這兩個項目會在近日正式地啟動運行。

《横琴方案》如何產業規劃？

叢亮表示，綜合考慮橫琴發展基礎、澳門優勢、澳門希望，選定科技研發高端製造、中醫藥、文旅會商、現代金融四大產業。 科技研發和高端製造業是創新發展的重要載體，也是澳門希望發展的領域；文旅會展商貿業在澳門具有比較好的發展基礎，屬於相對優勢產業；金融和中醫藥在澳門經濟的比重中，目前雖然還不高，但是澳門社會已經形成了廣泛的共識，將這些產業作為發展的主攻方向。 橫琴空間有限，絕不是「來者不拒」，要堅持有所為有所不為。

前海削弱香港優勢？如何平衝兩者競爭關係？

有記者提問， 香港有一些聲音指，前海未來的產業可能會和香港產生競爭關係，甚至導致香港人才流失，如何平衡兩者的競爭和互補關係？

叢亮表示，《前海方案》提出擴大合作區面積至120.56平方公里， 主要有兩方面考慮：「一方面，擴區有利於為深化前海改革開放提供更大的發展空間。 經過10餘年的開發和建設，區域範圍限制已成為制約前海改革發展的突出問題，前海擴區可以讓其制度創新和產業升級空間載體更大，更好地在重大改革任務方面先行先試。 可以說，擴區是為了深化改革開放，擴區是手段，通過擴區為進一步深化改革開放創造條件。」

當前，大量香港現代服務業企業通過前海進入內地市場，但受到區域範圍的限制，企業的發展需求難以得到充分滿足。擴區之後，前海合作區可供產業發展的用地將大幅增加，能夠更好地發揮香港優勢，提升深港合作能級，為香港經濟發展提供有力支撐，也可以推動香港更好地融入國家發展大局。

責任編輯：陳建錫