內地發表《國家人權行動計劃》　將廣泛開展人權教育

中國國務院新聞辦公室周四（9日）發布「國家人權行動計劃（2021—2025年）」，其中提及中國將深度參與聯合國人權機制，反對將人權問題政治化，並將競選2024至2026年度聯合國人權理事會成員。

根據官媒新華社通稿，這份行動計畫宣稱，當今世界正經歷百年未有之大變局，加之全球新冠疫情大流行，國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增強，中國和世界人權事業發展面臨新挑戰。

人權教育納入國民教育體系

《行動計劃》列出近200項具體目標和任務，指出要鞏固脫貧攻堅成果，完善社會保障體系建設，推動教育公平發展，促進全體人民共同富裕，擴大公民自主參與和自由發展空間，完善人身權利、個人信息權益、財產權利和宗教信仰自由權利保障制度，廣泛開展人權教育，研究、培訓和知識普及，將人權教育納入國民教育體系，完善對少數民族、婦女、兒童、老年人、殘疾人等平等保障和特殊保護，積極參與全球人權治理，深度參與聯合國人權機制工作。

計劃提出，中國將在聯合國人權理事會等多邊人權機構提出中國倡議和主張，並推動「同等重視經濟、社會、文化權利和公民、政治權利，以公正、客觀和非選擇性方式展開工作，反對將人權問題政治化」。

計劃又說，中國將競選2024至2026年度聯合國人權理事會成員。「進一步發揮中國社會組織作用，積極參與聯合國人權理事會等多邊人權機制活動」。

計劃也提到，中國將積極拓展與聯合國人權事務高級專員辦公室交流與合作，繼續與人權理事會特別機制展開合作，並「根據接待能力，邀請有關特別機制訪華」。同時，中國將「繼續推薦中國專家競聘特別機制」。

而關於中國國內人權，這份行動計劃宣稱，中國社會主要矛盾已經轉化為「人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，人民對美好生活的嚮往更加強烈，對人權保障的要求不斷提高」。

計劃並稱，將堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，務實推進「把人權的普遍原則與中國實際相結合」等。

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責任編輯：李冰琪

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