▲ 塔利班邀中國出席911建政禮 京至今未承認新政權

俄羅斯媒體報道，中國已接到塔利班邀約，邀請將出席11日舉行的阿富汗新政府就職典禮。中國政府至今仍未承認塔利班政權，加上阿富汗新政府選在美國911恐襲20周年敏感日子，舉行就職禮，暫未知中方將如何回應塔利班的邀請。

根據俄羅斯衛星通訊社報道，中國已獲得塔利班邀請出席11日舉行的阿富汗新政府就職典禮。根據報道，與中國同列受邀名單者，僅有俄羅斯、巴基斯坦、伊朗等國，沒有西方國家。

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消息目前尚未獲得中國官方證實，同時也未提到中國將派遣何人、或何等層級的官員，赴阿富汗出席這場象徵塔利班正式執政的儀式。

塔利班沒邀請西方國家出席建政禮

至於俄羅斯方面，根據報道，俄羅斯官員表示，俄方很可能會派遣大使級代表，出席阿富汗新政府的就職典禮。而這一層級，或許可作為中國派遣代表與會的參考指標。

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自塔利班控制局勢以來，中國與其已在多個場合相互表達善意，使中國被認為是塔利班在國際社會相對孤立下，少數能給予一定程度支持、且相對友好的國家。而中國官媒更是給予塔利班中間偏正面的報道，引起各界議論。

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中國國務委員兼外交部長王毅8日在視訊出席阿富汗鄰國外長會時宣布，將緊急提供價值2億元人民幣的糧食、過冬物資、疫苗和藥品給阿富汗，其中包括首批300萬劑新冠疫苗。

中國駐阿富汗大使館仍維持正常運作

但中國官方對於是否承認塔利班政權，至今始終未明確表態，僅反覆強調塔利班必須與恐怖組織劃清界限，特別是中國最關注的疆獨組織「東伊運」。同時，中國駐阿富汗大使館目前仍維持正常運作。

2001年911恐怖襲擊發生後，美國時任總統喬治·布殊在10月7日宣佈對阿富汗開始打擊行動，推翻被指窩藏阿蓋達（al-Qaeda）領袖拉登的塔利班政權。

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責任編輯：鄧國強

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