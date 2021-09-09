商務部：多舉措支持粵港澳深度合作

商務部今日（9日）舉行新聞發布會表示，商務部將按照中央、國務院部署支持粵港澳深度合作，努力通過CEPA提高大灣區服務貿易自由化水平，便利港澳專業人士在前海、橫琴就業執業；支持廣東自貿試驗區深圳前海蛇口片區、珠海橫琴新區片區圍繞戰略定位，立足區位優勢，深化合作。支持橫琴合作區面向澳門實施一攬子深化改革和擴大開放創新舉措，前海合作區建設高水平對外開放門戶樞紐，促進內地與港澳經貿合作邁上新台階。

會上又談到中國的外貿形勢、數字經濟發展情況等。發言人束珏婷表示，今年以來，外貿保持快速增長勢頭，韌性和活力不斷增強。主要體現在幾方面：一是市場主體持續增加，1-7月國有進出口實績企業達49.7萬家，按年增長7.4%，民企佔逾80%。二是貿易結構更趨優化，1-8月一般貿易、機電產品、新興市場、民企出口佔比分別較去年同期提高1.5、0.3、1和2.2個百分點。三是產業基礎不斷夯實，新認定外貿轉型升級基地105家，累計達578家，認定首批國家加工貿易產業園13家，產業集聚效應進一步發揮。四是發展新動能持續增強，跨境電商、市場採購貿易等外貿新業態持續高速增長，佔外貿比重不斷提升。

外貿快速增長，不確定因素仍多

她同時指，實現快速增長的同時，中國也清醒地意識到，外貿發展仍面臨諸多不確定不穩定不均衡因素。將繼續密切跟蹤形勢變化，持續推進優進優出、貿易產業融合、貿易暢通「三大計劃」，加強國際經貿合作，推動與各貿易夥伴共同發展，實現互利共贏。

束珏婷表示，全球數字貿易加快發展，日益成為促進經濟增長的新引擎。發展數字貿易，對於中國實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放具有重要意義，既能帶動中國傳統產業加快實現數字化轉型，又能推動數字領域新興產業加快融入全球產業體系，為世界經濟增長注入新的動力。商務部將加快頂層設計，提出符合中國特色的數字貿易發展工作舉措；打造數字貿易示範區，支持北京等地展開國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試；加強國際合作，建設性參與數字貿易國際規則制定；營造良好營商環境，會同有關部門出台支持國家數字服務出口基地發展的政策措施。

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責任編輯：陳建錫