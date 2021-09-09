▲ 阿富汗鄰國外長會議機制誕生 上海合作組織遭邊緣化？

阿富汗變天，中國等6個阿富汗鄰國召開外長會議，討論應對局勢。外界則注意到，阿富汗鄰國並不包括俄羅斯，而俄羅斯卻是雲集阿富汗區內幾乎所有國家的，上海合作組織機制成員。上海合作組織本被外界認為，是區內國家應對阿富汗局勢的一大機制，如今角色似乎淡化。中國外交部則表示，阿富汗鄰國外長會議機制，與業已存在的多種涉阿多邊機制並行不悖。

阿富汗共有6個鄰國，分別是中國、巴基斯坦、伊朗、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦。這6個國家周三（8日）視像舉行首次阿富汗鄰國外長會。

中國外交部發言人趙立堅周四（9日）指出，這次會議標誌著阿富汗鄰國協調合作機制正式成立，與會方都支持獨具特色的機制繼續辦下去，並已經有國家明確提出希望主辦第二次會議。

阿富汗鄰國外長會的誕生，令人關注上海合作組織在協調應對阿富汗局勢問題上的動向。

上合組織有8個成員國，包括中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、印度、巴基斯坦；4個觀察員國阿富汗、伊朗、蒙古、白俄羅斯。

至於中亞五國餘下的土庫曼斯坦，因為其永久中立國身份未有加入，但亦以不同形式與組織合作。換句話說，上合組織機制從更大範圍，覆蓋了阿富汗周邊所有國家，而且包括了俄羅斯、印度等更多區內大國。

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那麼，上合組織其實是否更加適合應對阿富汗問題？答案卻是不一定。

上合組織成員國包括中國、巴基斯坦、印度，光是這三個國家關係已非常複雜，對阿富汗問題的態度更有顯著差異：中巴是全天候戰略夥伴，印度視中國是戰略對手，印巴屬敵對關係，巴基斯坦與阿富汗塔利班關係密切，而敵敵為友，印度一直支持美國枎植阿富汗前政府打擊塔利班......

再說，中國與俄羅斯在上合組織內，也存在一定程度的競爭關係。俄羅斯視中亞地區為傳統勢力範圍，兩者軍事關係密切，但中國近年推動一帶一路，以經濟合作聯合這些國家，俄羅斯看在眼內並不是味兒。

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事實上，阿富汗人道危機逼在眉睫，必須及時處理，以免極端主義再次有機可乘；阿富汗鄰國外長會6國，對塔利班政府態度雖有不同，但分歧相信總比上合的「8+4」少得多。畢竟沒有國家比這6個鄰國，會更切身感受到阿富汗不穩的衝擊。中國外長王毅就指，阿富汗鄰國應發揮「獨特作用」，既解決己方正當關切，又為阿富汗穩局重建提供良好外部環境。

但這並不代表上合組織會遭邊緣化。上合組織—阿富汗聯絡組會議7月就專門討論過阿富汗局勢。上合組織9月16至17日也會舉行峰會，阿富汗勢必是一大議題。趙立堅強調，阿富汗鄰國外長會，與業已存在的多種涉阿多邊機制並行不悖，可以相互補充，形成合力。

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