▲ 俄媒都問：謝霆鋒、肥媽會掀中國藝人放棄外籍潮？

內地整治娛樂圈，引起國際部份媒體關注。俄羅斯衛星通訊社也發文跟進和探討，指在過去的一個月裡，已經有三名中國（包括香港）娛樂圈明星放棄外國國籍，只保留中國國籍。文章探討，其他明星是否會效仿謝霆鋒的榜樣？

俄羅斯衛星通訊社這篇文章說，兩名中國香港明星近日宣佈放棄海外護照。他們分別是已經申請放棄加拿大國籍的謝霆鋒，以及新近宣佈放棄葡萄牙國籍的Maria Cordero（澳門出生葡籍人，肥媽）。 而8月初，年輕演員陳飛宇、即陳凱歌之子也放棄了美國國籍。

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微博用戶對明星的決定反應不同。有人稱謝霆鋒的行為「愛國又充滿正能量」，可以為他人樹立一個很好的表率。但也有一些網友相信，演員們此舉，只是考慮到自己在中國內地的事業。

網傳外籍藝人名單 但未獲官方證實

事實上，內地社交媒體近日流傳一張清單，除了謝霆鋒之外，還有6位成功的明星可能會因自己的國籍，而令事業面對限制：李連傑、張鐵林、劉亦菲、潘瑋柏、王力宏和趙又廷。

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社交媒體上甚至有傳言稱，中國監管機構發佈了一份秘密的「限籍令」名單。然而，這樣一份名單的存在，不僅沒有得到官方的證實，還遭到了明星自己的反駁。

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王力宏所屬的經紀公司「宏聲音樂」的發言人在回應眾多媒體詢問時表示，此類消息無外乎是謠言。

文章指，儘管如此，吳亦凡被指涉嫌強姦後，內地加緊整頓娛樂圈，中央紀委國家監委網站，刊發《今日銳評|猛藥去痾淨化網絡》一文中指出，中央網信辦、國家廣電總局等部門將持續加大監管力度。

傳網絡綜藝節目細則 觸及國籍議題

而早在2020年2月，中國內地媒體就曾報道稱，根據國家廣播電視總局的工作部署，在總局網絡視聽節目管理司的領導下，制定了《網絡綜藝節目內容審核標準細則》。《細則》涉及以下平台：中國網絡視聽節目服務協會得選擇因醜聞、不良行為、犯罪等造成負面社會影響的藝人。

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《細則》的要點之一，是不希望出現具有雙重國籍的演員。

文章在此暗示，在官方指引下，藝人為內地市場，有放棄外國籍的誘因。俄羅斯衛星通訊社自我介紹是一家現代新聞通訊社，總部位於莫斯科，在全球多個重要國家和地區設有地方分社，包括美國（華盛頓）、中國（北京）、法國（巴黎）、德國（柏林）、埃及（開羅）和英國（倫敦和愛丁堡）等等，有30多種語言的頻道。

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責任編輯：鄧國強

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