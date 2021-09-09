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日官員稱把台海和平穩定「當做自己的事」 趙立堅：極其荒謬

國情動向 20:52 2021/09/09

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針對日本防衛副大臣中山泰秀8日表示，日本會把台灣的和平穩定「當作自己的事」，在北京，外交部發言人趙立堅今天稱，日本政客的涉台言論極其荒謬，是十分危險的動向。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已經向日方提出嚴正交涉。

指「地理鄰近」邏輯十分危險

趙立堅今日在外交部記者會上稱，日本軍國主義分子發動對外侵略戰爭，就把「地理鄰近」作為主要藉口。在21世紀的今天，日本「竟然還有一股勢力鼓吹這一邏輯，這是十分危險的動向」。

趙立堅稱，中方要對此表示高度警惕，尤其在台灣問題上，日本對中國人民「負有歷史罪責」，更應謹言慎行。日方應立即停止干涉中國內政，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向台獨勢力發出錯誤訊號。

他並重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

台灣的國策研究院8日舉辦「台日2+2對話與台日中三角關係」座談會，中山泰秀以視訊發表演講時表示，台灣與日本的距離非常近，就像「鼻尖到嘴巴」，所以日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，「不可能當作別人的事情」。

中山泰秀指出，隨著美國把力量集中到亞太地區，生活在亞洲的民眾應該要警覺到緊急性及重要性，特別是現在，許多滲透來自社交媒體及網絡。因此，在網絡無國界的現代，如果（日本跟台灣）可建立網絡安全合作，將可推進雙邊關係。

責任編輯：蒯宇澄

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