回應中國關切 塔利班發言人：很多東伊運成員已離開阿富汗

阿富汗塔利班發言人蘇海爾·沙欣接受《環球時報》專訪時表示，很多「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動）成員已離開阿富汗，因為此前塔利班已對其進行了「堅決的」警告，剩余人員「沒有任何人有可能留在阿富汗的任何地方」。

塔利班：堅決警告下 東伊運成員離開阿富汗

塔利班能否有效地打擊恐怖主義、確保阿富汗不再成為恐怖組織的基地是國際社會對阿富汗局勢的重點關注。沙欣8日對《環球時報》記者介紹稱，未來阿富汗的反恐工作將由該國國防部長、內政部長和情報部門負責人共同負責，「他們將一起工作，確保沒有任何人可以利用阿富汗的國土發起針對他國的行動。」

塔利班能否與曾在該國尋求庇護的恐怖主義組織「東伊運」劃清界限並堅決打擊，是中國在阿富汗局勢中的核心利益關切。中國國務委員兼外長王毅7月28日在天津會見當時還作為阿富汗塔利班政治委員會負責人的巴拉達爾時曾表示，希望阿塔同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

沙欣表示，目前很多「東伊運」成員已離開阿富汗，因為此前塔利班已對其進行了「堅決的」警告。至於剩余成員，他不認為「他們中的任何人未來有可能留在阿富汗的任何地方，尤其是那些有意圖對其他國家發動破壞性行動的人。」他表示，塔利班將不允許「東伊運」等組織在阿富汗有任何訓練場、資金籌集機構和士兵招募場所。截止目前，他們已知的任何上述場所和機構都已不再運行。

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不過，當被問及「如果中國提出要求，是否會將仍在該國的東伊運成員引渡給中國」時，沙欣沒有明確回應。

王毅8日在首次阿富汗鄰國外長會上表示，根據阿富汗人民的需要，中方決定緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

責任編輯：尹航

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