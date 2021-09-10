習近平應約通話拜登 促中美關係盡快重回穩定發展（第二版）

美國總統拜登和中國國家主席習近平通電話。習近平表示，中美應推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。他還表示，兩國可推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦等問題上的協調合作。拜登則強調，無意改變「一中」政策，期待同中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作。

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據白宮公布，拜登當地時間9日與習近平進行交談。兩位領導人就利益交匯的領域以及利益、價值觀和觀點分歧的領域，進行了廣泛的戰略討論。他們同意開誠佈公地處理這兩類問題。正如拜登明確表示的那樣，這次討論是美國為負責任地管理美中之間的競爭所做的持續努力的一部分。

習近平：美國對華政策不符兩國根本利益

據央視網公布，習近平指出，一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。

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習近平強調，中國古詩曰：「山重水複疑無路，柳暗花明又一村。」中美自1971年雙邊關係「破冰」以來，攜手合作，給各國帶來實實在在的好處。當前，國際社會面臨許多共同難題，中美應該展現大格局、肩負大擔當，堅持向前看、往前走，拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道，更好造福兩國人民和世界各國人民。

拜登：願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話

習近平闡述了中方在氣候變化等問題上的立場，強調中方堅持生態優先、走綠色低碳的發展道路，一直積極主動承擔同自身國情相符的國際責任。在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題上的協調和合作，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。

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央視引述拜登表示，世界正在經歷快速變化，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中如何互動相處很大程度上將影響世界的未來。兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突。美方從無意改變一個中國政策。美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。美方期待同中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。

雙方一致認為，美中元首就中美關係和重大國際問題深入溝通對引領中美關係正確發展非常重要，同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。

而根據白宮公布的版本，拜登在通話中，強調了美國對印太地區和世界的和平、穩定和繁榮的長期關注，兩位領導人討論了兩國確保競爭不會陷入衝突的責任。

責任編輯：尹航

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