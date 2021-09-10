▲ 【金磚五國峰會】習近平宣布再捐一億劑新冠疫苗 提政治安全合作

金磚五國第13屆峰會在印度召集下以視頻形式開會，中國國家主席習近平宣布，中國今年內將再向發展中國家無償捐贈一億劑新冠疫苗。他並就金磚國家務實合作提出5點倡議。

新華網報道，習近平9日晚上以視訊方式出席第13屆金磚五國（BRICS）峰會。他在會中指出，截至目前，中方已向100多個國家和國際組織提供超過10億劑新冠疫苗和原液，將努力全年對外提供20億劑疫苗。

習近平並宣布，在向新冠疫苗全球取得機制（COVAX）捐贈1億美元基礎上，今年內中國將再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。

習近平提五大合作 涉多個領域

習近平說，當前疫情仍在全球肆虐，世界經濟復蘇艱難曲折，國際秩序演變深刻複雜。面對挑戰，金磚國家要展現擔當，推動踐行真正的多邊主義，推動全球團結抗疫，推動開放創新增長，推動共同發展，為世界和平與發展作出積極貢獻，推動構建人類命運共同體。

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習近平就金磚國家務實合作提出5點倡議：

第一，堅持同舟共濟，加強公共衛生合作。

第二，堅持公平可及，加強疫苗國際合作。

第三，堅持互利共贏，加強經濟合作。

第四，堅持公平正義，加強政治安全合作。

第五，堅持互學互鑒，加強人文交流合作。

習近平並宣布，中國明年將接任金磚國家主席國，主辦金磚國家領導人第14次會晤。

金磚國家峰會始於2009年，最初由中國、俄羅斯、印度和巴西4個新興市場國家的領袖參與，之後再加入南非。

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本屆峰會由印度主辦，印度總理莫迪（Narendra Modi）擔任主席，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）和南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）與會。

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而金磚五國今屆峰會，大會發表「新德里宣言（New Delhi Declaration）」，對於阿富汗可能成為恐怖主義溫床感到擔憂，強調應加強反恐合作，避免這樣的場景發生。

新德里宣言：關切阿富汗 籲克制暴力

宣言稱，「我們關切阿富汗近來的發展。我們呼籲克制暴力，以和平手段處理局勢。」

與會領袖也強調有必要促成阿富汗內部包容性對話，以確保阿富汗的穩定、和平與法治。

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同時，5國領袖對8月26日喀布爾機場外的恐怖攻擊給予「最強烈」譴責，並強調反恐合作的重要性，包括阻止恐怖組織以阿富汗作為避風港以及向其他國家發動攻擊的根據地。

宣言也指出處理阿富汗人道局勢與保護人權的必要性，特別是對婦女、孩童及少數族群。

除了阿富汗議題以外，宣言也觸及了共同對抗新冠肺炎疫情、強化及改革包括聯合國在內多邊體系、加強反恐以及避免外太空軍備競賽等議題。

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責任編輯：鄧國強

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