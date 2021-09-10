內地首次投放儲備原油平抑價格

國家糧食和物資儲備局周四（9日）晚間在官網發文指，經國務院批准，首次以輪換方式分期分批組織投放國家儲備原油。本次投放主要面向國內煉化一體化企業，用於緩解生產型企業的原材料價格上漲壓力。

新聞稿稱，實施國家石油儲備常態化輪換，是發揮儲備市場調節作用的重要途徑。通過公開競價銷售向市場投放國家儲備原油，將更好地穩定國內市場供需，有力保障國家能源安全。

彭博：投放的行為有意於抑制油價

彭博社的報導稱，中國投放國家石油儲備正值其國內能源成本飆升之際，不僅是石油，煤炭和天然氣價額也大幅上漲，還有一些省份出現了電力短缺，導致一些工廠減產。通脹也在快速上升，成為中國政府一個頭疼的政治問題。

中國是世界上最大的石油進口國，根據Energy Aspects Ltd.的資料，在過去十年中該國已建立了2.2億桶的龐大石油儲備。這一儲備不同於美國和歐洲的戰略石油儲備，後者只能在供應中斷和戰爭期間使用。中國則暗示願意利用其儲備石油來影響市場。

前白宮高級政策顧問，現在在華盛頓經營諮詢公司Rapdan Energy Group的麥克納利（Bob McNally）說：「這是一個非常直白的聲明，表明其有意使用儲備石油來幫助國內煉油商抑制油價。」

此前，中國的工業生產者價格漲幅飆升至13年高點，而且就在一個月前，由於美國國內汽油價格上漲，白宮公開要求OPEC增加原油產量。北京和華盛頓的行動表明，全球最大的兩個能源消費國認為，每桶70美元至75美元是油價的紅線。此外，颶風艾達也導致美國一部分原油產量停產，影響到了對中國國際石油化工聯合有限責任公司的供應。

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責任編輯：李冰琪

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