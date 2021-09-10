▲ 美「中國行動」輸首仗！NASA華裔科學家脫詐騙罪

美國國家航空暨太空總署（NASA）華裔研究員胡安明，於2020年2月因未能在利益衝突表格上說明與中國一所大學的關係，遭到美國政府依電信欺詐罪和虛假陳述罪起訴。經審理後，美國地方法院法官Thomas Varlan昨（9）日宣判胡安明無罪，檢察官沒有出具證據，證明胡安明有意欺騙提供資金的NASA。

美國司法部「中國行動計劃」一直被指無助應對中國問題，卻對美國華裔造成歧視。

澎湃新聞報道，該案件被美國司法部列入「中國行動計劃（China Initiative）」內，該計劃宣稱打擊經濟間諜活動，已針對亞裔特別是華裔科學家、研究人員和學者展開大規模的調查。但美國政府對胡安明的指控並不涉及經濟間諜活動，也無任何「間諜活動」的證據。

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檢方指控稱，在填寫田納西大學的利益衝突表格，以及在申請NASA經費時，胡安明沒有報告他在中國的工作，誤導了他所在的大學和美國政府。

檢方無證據指控被告 存在經濟間諜行為

對此，胡安明在庭審時表示，自己在中國的職位屬於一份暑期工作，只是每年花費幾周時間的兼職，不適用美國學校的利益衝突準則，所以不需要說明。

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據悉，美政府約在三年前、即前總統特朗普時代開始啟動「中國行動計劃」，意在阻止向中國大陸轉移商業機密和其他專有資訊。這項行動主要針對接受美國政府資助、並在中國進行工作或交流的駐美研究人員，這些研究工作可能有意或無意地涉及尖端專有技術的轉移。

胡安明案判決結果出爐後，成為美國執行「中國行動計畫後計劃」下的第一起案例，也是第一個被判無罪的案件。

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責任編輯：鄧國強

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