▲ 拜登對話習最關鍵一句話：競爭不陷衝突

中美關係深陷低谷之際，國家主席習近平與美國總統拜登時隔7個月再通話，被視為兩國關係走向的重磅訊號；值得注意是，雙方對話後的通報，都出現一個表述：兩人討論了確保「競爭不陷入衝突」，而中方新聞稿更指此話出於拜登之口。

拜登上台後強調要與中國激烈競爭，但美方近期在南海及台海的地緣政治競爭動作中，卻被指把原已低迷中美關係，推向更危險的境地。

拜登、乃至中美雙方如今同意「競爭不衝突」，反映兩國至少有意願重回管控風險的原點，防範中美關係滑向失控。

中美官方通報 都出現「競爭不衝突」說法

根據白宮的簡報，拜登與習近平在這次通話中，談論了兩國利益交滙領域，以及中美在利益、價值觀和觀點出現分歧的事項，兩人同意開誠布公地處理這些問題。

簡報引述拜登明確表示，這次通話反映美國持續努力、負責任地管理美中之間的競爭。

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拜登並強調，印太地區和世界和平、穩定、繁榮對美國有持久利益，兩國領導人討論了確保競爭不會陷入衝突。

President Biden underscored the United States’ enduring interest in peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific and the world and the two leaders discussed the responsibility of both nations to ensure competition does not veer into conflict.

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值得注意是，新華社及央視等中國官方媒體，在通報習拜通話時也有類似白宮的表述。

中方官媒引述拜登表示，世界正在經歷快速變化，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中如何互動相處很大程度上將影響世界的未來。兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突。

「拜登式」激烈競爭倘過火 中美俱受損

拜登並保證，美方從無意改變一個中國政策，美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。

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在這些通報中，「競爭而不衝突」顯然是這次通話的主題、亦反映中美當前面對「競爭」滑向「衝突」的風險。

一切由拜登剛上任說起，他摒棄了前總統特朗普（Donald Trump）直接遏抑中國的手段，強調要與中國「激烈競爭」保持美方的優勢。

儘管拜登一直強調與中國競爭而不衝突，但實際局勢發展卻似乎走樣。

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拜登月前擲出萬億美元推動美國基建及高科技發展，矛頭指向中國，但經濟領域角力其實事小，事大的是美國在台海與南海與中國競逐地緣優勢時，行動不斷升級、並直接觸及中方底線，令局勢不斷變壞。

台海南海局勢 恐會擦搶走火

在台海範圍裡，拜登上任以來平均每月都派艦通過台海，美國參議員今年6月更搭乘美軍戰略運輸機C-17赴台訪問，成為美國支持台灣當局的強烈訊號。

南海領域上，美軍不斷以「自由航行」之藉由巡航南海，而最近一次是美軍班福德號（USS Benfold，DDG-65）導彈驅逐艦8日進入南沙美濟礁鄰近海域。

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美方通報中以「低潮高地」形容美濟礁，即否定中國主張領海的理據，觸及中國領土主權核心利益。

習近平：推動中美關係回到穩定發展

外界普遍認為，美方簡單否定中方利益，中方則以《海上交通安全法》反制美方行為，中美擦槍走火的風險隨之升級。

今次中美元首通話釋出強烈意願，中美仍期待管控風險、都不欲出現衝突一幕，這對中美關係短期走向，或是一種沒有趨向更壞的訊號。

至於兩國關係能否如習近平及拜登所說，推動關係盡快回到穩定發展的正確軌道，則有待進一步觀察。

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責任編輯：鄧國強

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