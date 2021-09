拜登對話習最關鍵一句話：競爭不陷衝突

中美關係深陷低谷之際,國家主席習近平與美國總統拜登時隔7個月再通話,被視為兩國關係走向的重磅訊號;值得注意是,雙方對話後的通報,都出現一個表述:兩人討論了確保「競爭不陷入衝突」,而中方新聞稿更指此話出於拜登之口。

拜登上台後強調要與中國激烈競爭,但美方近期在南海及台海的地緣政治競爭動作中,卻被指把原已低迷中美關係,推向更危險的境地。

拜登、乃至中美雙方如今同意「競爭不衝突」,反映兩國至少有意願重回管控風險的原點,防範中美關係滑向失控。

中美官方通報 都出現「競爭不衝突」說法

根據白宮的簡報,拜登與習近平在這次通話中,談論了兩國利益交滙領域,以及中美在利益、價值觀和觀點出現分歧的事項,兩人同意開誠布公地處理這些問題。

簡報引述拜登明確表示,這次通話反映美國持續努力、負責任地管理美中之間的競爭。

拜登並強調,印太地區和世界和平、穩定、繁榮對美國有持久利益,兩國領導人討論了確保競爭不會陷入衝突。

President Biden underscored the United States’ enduring interest in peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific and the world and the two leaders discussed the responsibility of both nations to ensure competition does not veer into conflict.