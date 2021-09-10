再有演員捲日本神社風波  「山河令」龔俊：我吃雪糕路過

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內地藝人張哲瀚以電視劇「山河令」暴紅，卻因在日本靖國神社前拍照的照片被曝光後，在國內被封殺。聯合新聞網報道，近日再有網友翻出「山河令」另一男主角龔俊在日本拍的Vlog，出現「京都靈山護國神社」牌子，懷疑他也「辱華」，引發爭議。
龔俊兩年前在日本拍攝的Vlog被網友起底，發現他在吃雪糕時背景有「京都靈山護國神社」的牌子。
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據報，「京都靈山護國神社」墓園裡供奉著坂本龍馬、中岡慎太郎等明治維新的人物。網友質疑他也跟張哲瀚一樣參觀日本神社，「為何跑到神社吃冰（雪糕）？」
工作室澄清：龔俊只是吃雪糕經過路牌
就怕落入張哲瀚的下場，龔俊工作室9日發文澄清，表示吃雪糕的地點是二年坂、三年坂，是清水寺附近熱門商業街，一旁的「京都靈山護國神社」牌子僅是路標，距離神社還有段距離。工作室並繪製完整的日本遊行程地圖。
工作室要求，截圖「斷章取義」網友刪除侵犯龔俊權益的內容，否則要「向損害藝人名譽的對象追究法律責任。」聲明也強調：「龔俊先生熱愛祖國，時刻謹記國家大義，不忘初心，立場原則不容置疑。」
而後，龔俊則轉發工作室微博，發文表示，「以前不曾，未來也絕不會進入」，強調自己從未參拜日本神社。粉絲則在下面留言表示，「龔俊和龔俊粉絲的愛國心不容置疑，不容造謠。」「僅是路標，龔俊先生一直熱愛祖國，時刻謹記國家大義！不忘初心！」
張哲瀚上個月因為在日本靖國神社前拍照的照片被曝光，不但遭到眾多中國網友批評，更連遭人民日報、央視等官媒點名嚴詞批判，還導致他的片約及20多個廣告代言都被解除，重返演藝圈幾乎無望。
責任編輯：鄧國強
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