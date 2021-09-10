中美交涉難擺脫僵局 拜登這次主動拿起電話

中美領導人事隔7個月再次通話，白宮證實，這次是拜登主動提出，希望與習近平認真打好關係，以便促成合作。外媒指，雙方對話的語氣顯得熟悉且坦率。

白宮表示，兩國領導人進行了廣泛的戰略討論，包括彼此利益相符的領域，以及在利益、價值觀和觀點上的分歧，並確保雙方不得爆發衝突。拜登在通話中對中美官員近來溝通缺乏認真態度表示了失望。過去幾個月來，中美部長級會談始終沒有成果，拜登嘗試親自跟習近平溝通，打好雙方較認真的關係。

路透社引述白宮說法指，拜登和習近平談到了一系列跨國問題，包括新冠疫情，但這次通話的目的不是為了達成具體的協議或結果。

習近平應約通話拜登 促中美關係盡快重回穩定發展

拜登對話習最關鍵一句話：競爭不陷衝突

一名資深官員透露， 拜登試圖確保中美進行「健康競爭」，他認為兩國關係的「主導框架」就是承認雙方競爭，並且為其設下游戲規則， 有歧見，也有能夠合作的議題，如在伊朗、朝鮮半島，以及氣候變化等議題。 拜登覺得過去中美關係只有兩極路線，若不是與接觸，就是進行對抗。

在此之前，北京已多次表示，中美之間的共同利益遠大於分歧，雙方合則兩利、鬥則俱傷，對話比對抗好。但美方不能邊遏制中國發展，邊尋求中國配合。

中方通報習拜通話中，習的表述：

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白宮通報習拜通話內容：

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責任編輯：陳建錫