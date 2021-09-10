  • 33°C
香港時間 : 2021910日 (五) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美交涉難擺脫僵局 拜登這次主動拿起電話

國情動向 15:10 2021/09/10

分享：

中美領導人事隔7個月再次通話，白宮證實，這次是拜登主動提出，希望與習近平認真打好關係，以便促成合作。外媒指，雙方對話的語氣顯得熟悉且坦率。

白宮表示，兩國領導人進行了廣泛的戰略討論，包括彼此利益相符的領域，以及在利益、價值觀和觀點上的分歧，並確保雙方不得爆發衝突。拜登在通話中對中美官員近來溝通缺乏認真態度表示了失望。過去幾個月來，中美部長級會談始終沒有成果，拜登嘗試親自跟習近平溝通，打好雙方較認真的關係。

路透社引述白宮說法指，拜登和習近平談到了一系列跨國問題，包括新冠疫情，但這次通話的目的不是為了達成具體的協議或結果。

習近平應約通話拜登 促中美關係盡快重回穩定發展

拜登對話習最關鍵一句話：競爭不陷衝突

一名資深官員透露，拜登試圖確保中美進行「健康競爭」，他認為兩國關係的「主導框架」就是承認雙方競爭，並且為其設下游戲規則，有歧見，也有能夠合作的議題，如在伊朗、朝鮮半島，以及氣候變化等議題。拜登覺得過去中美關係只有兩極路線，若不是與接觸，就是進行對抗。

在此之前，北京已多次表示，中美之間的共同利益遠大於分歧，雙方合則兩利、鬥則俱傷，對話比對抗好。但美方不能邊遏制中國發展，邊尋求中國配合。

中方通報習拜通話中，習的表述：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

白宮通報習拜通話內容：

    點擊圖片放大
    +2

【中美關係】胡錫進：做好南海戰勝美國的準備

責任編輯：陳建錫

科技戰 地緣政治 外交 疫情 軍事 氣候暖化 拜登 習近平 白宮 美國

下一篇文章

拜登對話習最關鍵一句話：競爭不陷衝突
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

《尚氣》劉思慕被批「辱華」 他這話遭翻舊帳（多圖，第二版）
《尚氣》劉思慕被批「辱華」 他這話遭翻舊帳（多圖，第二版）
【中美關係】胡錫進：做好南海戰勝美國的準備
【中美關係】胡錫進：做好南海戰勝美國的準備
中國「闊佬」援助阿富汗 能否滿足塔利班？
中國「闊佬」援助阿富汗 能否滿足塔利班？
習近平應約通話拜登 促中美關係盡快重回穩定發展（第二版）
習近平應約通話拜登 促中美關係盡快重回穩定發展（第二版）
【尚氣｜中國】梁朝偉扮「滿大人」辱華？漫威總裁這樣澄清
【尚氣｜中國】梁朝偉扮「滿大人」辱華？漫威總裁這樣澄清
阿富汗鄰國外長會議機制誕生 上海合作組織遭邊緣化？
阿富汗鄰國外長會議機制誕生 上海合作組織遭邊緣化？