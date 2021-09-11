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「加拿大鵝」因虛假宣傳被罰 中領館：政治化解讀無稽（第二版）

社會熱點 16:58 2021/09/11

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對於加拿大高端羽絨服製造商加拿大鵝（Canada Goose）在中國涉嫌虛假宣傳被罰款，中國駐蒙特利爾總領館回應說，該事件是一起市場監管事件，所謂「中國政府針對」的政治化解讀完全是無稽之談。

（新增中國駐蒙特利爾總領館回應）

近日，國家企業信用資訊公示系統顯示，高端羽絨服品牌加拿大鵝關聯公司希計（上海）商貿有限公司新增行政處罰，處罰事由為利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者，處罰款45萬元（人民幣，下同），責令公開更正並停止發佈。

據中國駐蒙特利爾總領館官網消息，總領館發言人表示，根據中方市場監管部門詳細通告，涉事企業在缺乏事實依據和調查研究的情況下，聲稱其銷售產品所用的羽絨混合材料「均含有 Hutterite羽絨，這是優良且最保暖的加拿大羽絨」，與實際情況不符，會對消費者的購買行為產生實質性影響，構成虛假廣告行為。

發言人說，中國一直支持企業家精神並繼續向外國投資者開放市場，將堅定不移推進高水平對外開放，保護外資合法權益，促進內外資企業公平競爭，保護產權和知識產權，增強政策透明度和可預期性，形成全方位、多層次、寬領域的全面開放新格局。發言人強調，歡迎加拿大企業同中國交流合作，也歡迎更多的加拿大優質產品進入中國市場。

此前包括人民網財經評論等多家中國官媒就此發表評論，警告「賺中國人的錢就要守中國的法」、「給洋品牌敲響警鐘：在中國經營就要遵守中國法律，更不能明里賺著保暖費暗中收著『智商稅』」。

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責任編輯：李冰琪、蒯宇澄

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