中加失和下 「加拿大鵝」因虛假宣傳被罰

近日，國家企業信用資訊公示系統顯示，高端羽絨服品牌加拿大鵝關聯公司希計（上海）商貿有限公司新增行政處罰，處罰事由為利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者，處罰款45萬元（人民幣，下同），責令公開更正並停止發佈。

包括人民網財經評論等多家中國官媒昨天（9日）就此發表評論，警告「賺中國人的錢就要守中國的法」、「給洋品牌敲響警鐘」。

據官媒央視財經，中國國家企業信用信息（資訊）公示系統近日公布針對加拿大鵝的行政處罰，處罰事由為「利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者」。

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加拿大鵝所用羽絨並非最保暖

處罰決定書顯示，希計商貿2018年9月為加拿大鵝在天貓開設官方旗艦店。今年1月19日，上海黃浦區市場監督管理局「接到舉報」並立案調查，發現該旗艦店在發布內容中稱產品所用的羽絨混合材料，「均含有Hutterite羽絨，這是優良且最保暖的加拿大羽絨」。

Hutterite羽絨是指採自加拿大北部Hutterite群落養殖區的鴨、鵝絨毛，但央視報導說，「以產地彰顯羽絨的保暖性根本沒有事實依據」。

央視並引述相關專家說，羽絨的保暖性能和羽絨的蓬鬆度及絨子含量這兩個指標直接相關，而這兩個指標受鵝、鴨的生長週期影響，生長週期愈長，羽絨成熟度愈高，保暖性則愈強。

處罰決定書還指出，加拿大鵝大部分商品使用蓬松度較低的鴨絨，這類產品占所有產品的69%，因此「以偏概全地」稱其產品所使用羽絨「均含Hutterite羽絨」、「優良且最保暖」，與事實不符，違反中國「廣告法」有關條例。

中加關係因華為孟晚舟事件而持續緊張。孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華機場被捕後，加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）以及商人史佩弗（Michael Spavor）陸續在中國被拘，史佩弗上月遭判刑11年。

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責任編輯：李冰琪

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