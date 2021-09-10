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中美元首通話提振市場情緒 滬指站上3700 半導體板塊領漲

經濟脈搏 15:30 2021/09/10

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中美元首通話，釋出中美關係有望重回穩定發展的積極訊號，A股受提振，對中美關係變動敏感的半導體板塊漲幅居前。截至收市，滬指漲0.27%，站上3700點關口，距年內新高僅一步之遙。

滬指站上3700 本周累漲3.39%

截至收市，滬指漲0.27%，報3703點，成交額達7,589億元；深成指漲0.5%，報14771點，成交額達7,849億元；創指漲0.31%，報3232點，成交額達2,654億元。

至此，本周滬指漲3.39%，深成指漲4.18%，創指漲4.19%。

從板塊上看，半導體板塊午前崛起，中穎電子（300327）、芯源微（688037）、立昂微（605358）、康強電子（002119）、芯朋微（688508）等漲逾9%。

以非銀金融及銀行為龍頭的大金融板塊領漲兩市，瑞豐銀行（601528）、長江證券（000783）等一度漲停，平安銀行（000001）、無錫銀行（600908）、成都銀行（601838）、申萬宏源（000166）等漲逾4%。

煤炭、鋼鐵、電力板塊跌幅居前。

習近平應約通話拜登 促中美關係盡快重回穩定發展（第二版）

中美交涉難擺脫僵局 拜登這次主動拿起電話

拜登對話習最關鍵一句話：競爭不陷衝突

東吳證券認為，短期來看，滬指逼近2月份的年內高點，後市需關注權重的動向，特別是大金融與中字頭，而代表成長方向的創業板指，半年線有強支撐，短期或迎來反彈走勢。總體而言，當前市場流動性較為充裕，市場不存在系統性風險，但盤面熱點板塊持續輪動，參與的難度有所增大。

對於後市，首創證券分析師韋志超在報告中表示，以半年維度來看，國內經濟有望維持低位平穩，股債大體維持震盪格局。然而，全球經濟特別是工業經濟走弱值得關注，監管政策有一定的不確定性，全球疫情仍存變數。

責任編輯：尹航

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