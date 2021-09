習拜通話只防走火、難消分歧？兩國通報暗藏密碼

中美元首時隔7個月再通話,習拜通電話被視為中美管控風險的正面訊號,但只要細看中國與美國官方對這次通話的公布,便會發現兩者之間有諸多差異;新華社文稿中,中國國家主席習近平對美方近乎「訓示」的提議、美國總統拜登對中方的承諾,在白宮的簡報中全部不見。這大概反映,兩國強烈希望不會滑向擦槍走火,但中美實質分歧未消,中美關係後續未能樂觀。

根據新華社的通稿,習近平在通話中當面向拜登表明,當前中美關係困難,問題源自美方。「一段時間以來,美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難,這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益」。

習近平應約通話拜登 促中美關係盡快重回穩定發展

拜登對話習最關鍵一句話:競爭不陷衝突

習近平又向拜登曉明,美方的舉動對任何一方都不利。「中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家,中美能否處理好彼此關係,攸關世界前途命運,是兩國必須回答好的世紀之問。中美合作,兩國和世界都會受益;中美對抗,兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題,而是一道如何搞好的必答題」。

習近平對拜登「直指其非」 美方通報一句沒題

然後,新華社文稿再引述習近平對中美關係的期望,「推動中美關系盡快回到穩定發展的正確軌道,更好造福兩國人民和世界各國人民」。

不過,白宮在通話後的簡報,沒有轉述習近平的談話,也沒有上述習近平近乎「訓示式」批評美方政策不利中美關係。

中美交涉難擺脫僵局 拜登這次主動拿起電話

中國會否與塔利班達協議?拜登這樣斷言

新華社接著又引述拜登在通話中,向中方作出一系列的承諾:

但新華社報道中,拜登的這些表述,並沒出現在白宮簡報裡。

反觀白宮就今次中美元首通話的通報,非常簡短,只透露雙方談過有共同利益和分歧的議題。其中,拜登強調了美國對印太地區乃整體世界和平、穩定、繁榮感到關切。

拜登究竟有否在大原則上 向中方作出承諾?

但這些關於印太地區局勢的表述,沒有出現在新華社文稿。白宮簡報與中方通告一致的,只有「兩位領導人討論了兩國確保競爭不會陷入衝突的責任」。

the two leaders discussed the responsibility of both nations to ensure competition does not veer into conflict.