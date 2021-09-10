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習拜通話只防走火、難消分歧？兩國通報暗藏密碼

國情動向 16:40 2021/09/10

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習拜通話只防走火、難消分歧？兩國通報暗藏密碼

中美元首時隔7個月再通話，習拜通電話被視為中美管控風險的正面訊號，但只要細看中國與美國官方對這次通話的公布，便會發現兩者之間有諸多差異；新華社文稿中，中國國家主席習近平對美方近乎「訓示」的提議、美國總統拜登對中方的承諾，在白宮的簡報中全部不見。這大概反映，兩國強烈希望不會滑向擦槍走火，但中美實質分歧未消，中美關係後續未能樂觀。

根據新華社的通稿，習近平在通話中當面向拜登表明，當前中美關係困難，問題源自美方。「一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益」。

習近平應約通話拜登 促中美關係盡快重回穩定發展

拜登對話習最關鍵一句話：競爭不陷衝突

習近平又向拜登曉明，美方的舉動對任何一方都不利。「中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題」。

習近平對拜登「直指其非」  美方通報一句沒題

然後，新華社文稿再引述習近平對中美關係的期望，「推動中美關系盡快回到穩定發展的正確軌道，更好造福兩國人民和世界各國人民」。

不過，白宮在通話後的簡報，沒有轉述習近平的談話，也沒有上述習近平近乎「訓示式」批評美方政策不利中美關係。

中美交涉難擺脫僵局 拜登這次主動拿起電話

中國會否與塔利班達協議？拜登這樣斷言

新華社接著又引述拜登在通話中，向中方作出一系列的承諾：

  • 美方從無意改變一個中國政策。
  • 美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話。
  • 確定雙方避免誤解誤判和意外衝突。
  • 推動美中關係重回正軌。

但新華社報道中，拜登的這些表述，並沒出現在白宮簡報裡。

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反觀白宮就今次中美元首通話的通報，非常簡短，只透露雙方談過有共同利益和分歧的議題。其中，拜登強調了美國對印太地區乃整體世界和平、穩定、繁榮感到關切。

拜登究竟有否在大原則上  向中方作出承諾？

但這些關於印太地區局勢的表述，沒有出現在新華社文稿。白宮簡報與中方通告一致的，只有「兩位領導人討論了兩國確保競爭不會陷入衝突的責任」。

the two leaders discussed the responsibility of both nations to ensure competition does not veer into conflict.

美方聲明甚至連「推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道，更好造福兩國人民和世界各國人民」等大原則，也沒有觸及。

中美在各自的聲明中，對中美矛盾的焦點顯示出差異；在分歧難消之下，兩國關係能否再進一步緩和，相信仍待觀察、變數或許不少。

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責任編輯：鄧國強

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