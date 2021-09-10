▲ 【中國樓市】昔日怕升今日怕跌 多地祭樓價「限跌令」

內地持續打擊房價上漲後，消費者轉而觀望，導致業者紛紛降價拋售。內媒報導，多地近期反向祭出房價「限跌令」，嚴禁低價傾銷、打價格戰，避免樓市崩盤。

綜合時代周報、證券日報報道，內地官方持續調控打房後，樓市進入下半年急速降溫。貝殼研究院近日發布「全國新樓市場月報」顯示，8月份有66個城市新樓市場成交量比7月持續下滑。從單月成交情況來看，新房成交套數和面積分別下降16%和17%。

不具名房地產從業人員表示，「進入8月樓市新房成交明顯放緩，我們樓盤本期推出400多套房，目前只銷售了100多套。」

持續打擊樓價上漲後 多地量價齊跌

8月9日，湖南岳陽打響「限跌令」第一槍。岳陽市住房和城鄉建設局要求，新建商品住房銷售價格備案後，商品住房銷售的實際成交價格不得高於備案價格，也不得低於備案價格的85%，否則無法在商品房網簽約備案系統上簽買賣合約。

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據報道，8月初，瀋陽的瀋北新區某樓盤推出降價房源，住宅房源從萬元（人民幣，下同）以上降到8000元/平方米，此舉引發多個樓盤加入降價行列，當地會同多個部門對房企進行約談。

雲南昆明某樓盤原價為1.6萬元/平方米，開發商以特價房名義將售價調至1萬元/平方米，降幅高達60%。由於昆明多個樓盤出現「跳水」，昆明市房地產開發及經紀協會緊急組織房企等召開「穩房價、穩地價、穩預期」工作要求座談會，嚴控惡意降價行為。

近日，長江三角洲首張「限跌令」落地。江陰市住建局下發通知，要求商品住房實際成交價格不得高於備案價格，嚴禁低價傾銷、打價格戰，堅決杜絕惡性競爭、降標降質、逾期交付等違規違法行為。

江陰嚴禁低價傾銷、打價格戰

報道引述房企營銷負責人張文鋒（化名）表示，官方調控重壓下，部分房企資金流緊張，爭相降價回籠資金。一個樓盤大幅降價對周邊競品衝擊非常大，有樓盤直接半價出售，嚴重擾亂市場。

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張文鋒透露，一般而言，降價10%已是降價的最大幅度，多個城市設置限跌15%相當於劃定「跌停線」，有利於控制房價走勢。在實際情況中，不排除開發商會以買房送車位、贈送全套家具或精裝修等方式變相降價。

報導引述58安居客房產研究院分院院長張波指出，由於市場分化，部分城市面臨過快降溫，甚至是房價快速下行壓力。房企降負債壓力不斷增大，導致其在部分城市加快出貨節奏，一旦引發降價潮會引發連鎖反應，極大影響樓市有序發展，不利於樓市整體穩定，因此推出相應政策進行調節確有必要。

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諸葛找房資料研究中心分析師梁楠表示，「限跌令」的推出凸顯市場監管趨於全面化，調控力度加碼轉至雙向，同時也反映出當前樓市具有城市分化的特徵，「限跌令」釋放出樓市的主基調仍然是「穩」。

責任編輯：鄧國強

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