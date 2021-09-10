四川三星堆新出土「國寶級」青銅神壇（多圖）

四川省文物考古研究院9日召開「考古中國」重要項目——三星堆遺址考古發掘階段性成果新聞通氣會，向社會公布了三星堆遺址2021年5月以來的最新發掘成果，考古學家們又新發現了500多件文物，其中包括完整金面具、青銅「神壇」、神樹紋玉琮等「國寶」。

青銅神壇刻畫精細、肌肉分明 不同於早前的青銅器

青銅神壇於今年7月份發現，位於最遲開始發掘的8號坑，神壇高約85厘米，闊大約50厘米。神壇大致可分為台基、人像和神獸三部分，當中的青銅「立人神獸」長約1.2米，神獸頭頂的人像與青銅大立人的造型相似。

考古人員稱，神壇體積龐大之餘，造型複雜程度亦是前所未見，會是繼三號祭祀坑發現的「銅頂尊人像」之後，另一個國寶級文物。

目前三星堆遺址六座新坑發現近萬件文物，提取的文物已超過五千件。考古人員稱，過去由三星堆出土的青銅人像大多數是抽象，但這個從4號坑出土的青銅扭頭跪坐人像，三層服飾部分花紋及身上紋身屬首度發現，身體及面部特徵都刻畫得十分精細。

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三星堆遺址4號祭祀坑發掘負責人許丹陽：「不僅造型很獨特，這個面部表情我們可以看到非常的精細，就不像我們非常熟悉的那種三星堆人。這件器物面部的肌肉表現出來了，更像是仿照當時的一個真實人物來進行塑造。」

這款扭頭跪坐人像有三件，各有30厘米高，頭頂著好像天線的銅條其實是人像的頭髮。考古人員形容，這款人像是三星堆文物中少見。

重大收穫亦有完整、巨型金面具

至於器物儲藏量最為豐富的3號坑，發掘工作來到尾聲，亦再有重大收穫，就是這件高27厘米、闊40厘米的金面具，保存相對完整之餘，亦是現時三星堆發現的完整金面具中體形最大，考古人員今年六月提取青銅罍的時候發現金面具。

四川廣漢三星堆的發現歷史，可追溯到1920年代末。1934年，遺址首次發掘後就長期停滯，直至1986年才出土青銅人像、青銅神樹、金杖等珍貴文物，驚艷世界。

時隔35年，三星堆遺址於今年3月再次對外發布階段性考古成果，包括新發現6座「祭祀坑」。經歷半年發掘，三星堆文物相繼出土，近期更在3號坑再出土一件青銅神樹。

四川省文物考古研究院表示，目前考古發掘已經過半，與今年3月相比，變化最大的為3號、7號和8號坑。經發掘，7號和8號坑已經抵達器物埋藏層，考古學家在8號坑發現罕見大型青銅器，在7號坑則發現大量象牙和玉器。考古隊透露，從已經露出的部分可以分辨出部分青銅器器型獨特，前所未見，很有可能再有國寶級的文物亮相。

責任編輯：李冰琪