習近平與默克爾通電 冀德方推動歐盟堅持正確對華政策

國家主席習近平今日（10日）晚同德國總理默克爾通電話時表示，希望德方推動歐盟堅持正確對華政策，客觀看待差異，理性處理分歧，推動中歐關係持續健康發展。

央視新聞報道，習近平強調，近年來，中德關係總體保持順利發展，各領域合作在疫情形勢下展現出強大韌性。中德推動中歐如期完成投資協定談判，共同倡導多邊主義，維護自由貿易，積極應對氣候變化，攜手為維護世界和平穩定作出積極貢獻。

他續指，中德關係之所以能取得巨大成就，根本原因在於雙方相互尊重、求同存異，注重合作共贏，推動優勢互補。只要雙方堅持鞏固深化互信，堅持平等相待、聚焦合作，就能推動中德關係不斷得到新發展。

默：希望能夠盡快批准歐中投資協定生效

央視引述默克爾表示，願同中方保持密切溝通，共同努力，推動德中、歐中雙方致力於通過對話彌合差異，妥善處理分歧。歐中投資協定對歐中雙方都是互利共贏的，希望能夠盡快順利批准生效。德方並希望同中方加強疫苗合作。

默克爾通報了對當前阿富汗局勢的看法，表示希望同中方在聯合國等多邊框架下加強溝通協調。習近平強調，中方倡導不同文明共存互鑑，反對干涉別國內政，願同包括德國在內的國際社會，一道為阿富汗真正實現和平穩定作出建設性努力。

中歐關係近期因台灣等問題陷入緊張，歐洲議會外交委員會9月1日通過「歐盟-台灣政治關係與合作」報告，呼籲歐盟提升與台灣政治關係。中方對此表示強烈反對。

責任編輯：蒯宇澄

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