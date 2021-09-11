白宮：拜登同習近平通話時討論了新冠病毒溯源調查

美國總統拜登於北京時間周五（10日）與中國國家主席習近平通電話，白宮表示，拜登在通話中提及新型冠狀病毒溯源調查，但不願透露細節。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登與習近平討論一系列國際問題，當中包括新冠疫情，強調了解該病毒的起源是現屆美國政府的主要關切。

拜登上月誓言要向中國施壓，要求中國就新冠病毒起源給出答案。情報機構表示，如果沒有中國方面的幫助，他們無法解決有關病毒是否來自中國研究實驗室的爭論。中國則否認了美國關於中國沒有配合疫情溯源調查的指責。

據路透社，一位美國官員表示，拜登不打算提出如果中國拒絕在溯源調查或其他一系列問題上合作，美國將採取報復行動或讓中國付出「代價」的可能性。

新華社報道，習近平告訴拜登，在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題上的協調和合作，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。

白宮：通話基調坦誠 非居高臨下

普薩基形容，兩位國家元首周四通話的基調是互相尊重且坦誠的，而不是有說教意味或居高臨下的，通話旨在保持溝通渠道暢通，並非打算促成任何結果。

她並指出，氣候和人權問題都在是次通話議題之列；雙方又曾討論經濟話題，但並非通話的主要內容。她表示，這不是一次意在產生最終結果的通話。

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責任編輯：蒯宇澄

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