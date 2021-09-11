福建莆田現24宗本土病例 源頭疑8月初新加坡入境（第二版）

內地新冠肺炎疫情再起，截至今日（11日）下午4時，福建莆田此輪疫情累計報告24宗核酸陽性。國家衛生健康委今（11日）派出工作組赴福建莆田市指導疫情處置工作。

（更新疫情數字）

福建省莆田市人民政府新聞辦公室召開新聞發布會，據莆田市疾控中心介紹，福建莆田此輪疫情累計報告24宗核酸陽性，其中確診病例6宗、無症狀感染者18宗。莆田市5地已被劃為中風險地區，兩地劃為高風險地區。

莆田市仙遊縣公交停運

莆田10日晚間召開記者會指出，在對當地仙游縣楓亭鎮一間小學學生進行病毒核酸檢測時，發現兩名學生（為親兄弟）的結果為陽性，擴大採檢後又發現1名學生和3名家長也呈陽性。

當地專家判斷，本次疫情源頭，可能是一名由新加坡返回莆田的家長。這名家長8月4日由廈門入境，之後陸續在廈門和仙游集中隔離，期間3次核酸檢測都是陰性。不過本次檢測結果為陽性。

當地已將仙遊縣楓亭鎮秀峰村、耕豐村、九社村、蘭友社區、霞街社區劃定為中風險區域，要求區內居民嚴格實施居家隔離。仙遊縣楓亭鎮鋪頭社區、麟山村為高風險地區。

莆田汽車站通知，因疫情防控需要，自9月11日起所有省、市際班車全部停止運行，何時恢復運行待另行通知。莆田仙遊縣並指，即日起關停所有娛樂場所、演出場所、電影院、健身場所、足浴店等人員密集經營場所。要加強引導轄區群眾盡量不走親訪友，不參與各類聚集、聚會、聚餐活動。

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責任編輯：蒯宇澄

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