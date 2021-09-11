【中美角力】拜登政府擬針對中國產業補貼 祭新制裁

美媒報道，拜登政府正考慮對中國的補貼行為及對美國經濟損害展開新調查，以在貿易問題上施壓北京。此舉可能導致對中國進口商品實施新的制裁，使兩國關係更加緊張。

白宮並希望與盟友合作 在WTO爭取對付中國補貼

華爾街日報引述知情人士透露，政府官員正在考慮根據美國貿易法第301條對中國的補貼發起調查，調查結果可能導致新的關稅。白宮還希望與日本和其他亞洲盟友合作，在世界貿易組織（WTO）內爭取支持來對付中國的補貼舉措。

其中一名知情人士表示，政府希望採取「全場緊逼」戰術。但目前尚未做出最終決定。

彭博社早先報道指，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等拜登主要經濟顧問周五（10日）下午開會商議可能的調查事宜。

他們還將討論去年1月前總統特朗普任內與北京當局達成的第一階段貿易協議及執行機制，以及目前對3000億美元中國輸美商品加徵關稅措施會否調整的下一步行動。

兩位知情人士透露，美國貿易代表署（USTR）要求外部顧問協助量化中國補貼行為對美國造成的損失，以便評估啟動調查後應採取的適當回應。一位官員回應表示，政府尚未正式提出要求。

拜登政府傾向恢復對特定關稅的豁免程序

美國總統拜登周五（10日）與中國國家主席習近平通話90分鐘，拜登指希望「美中競爭不會演變成衝突」，白宮指雙方曾討論經濟話題，但並非通話的主要內容。

一位美國官員表示，拜登希望確保美中這兩個世界最大經濟體的關係不會陷入衝突，並解釋美國對北京採取行動背後的意圖。

兩位知情人士表示，拜登政府傾向恢復對特定關稅的豁免程序，但尚未做出決定。美國商界和許多議員已經要求政府允許此類關稅豁免。

拜登政府一些官員認為，特朗普任內實施的關稅措施並沒讓中國的行為出現期望中的改變，久而久之失去讓中國回到談判桌或履行去年第一階段貿易協議承諾的籌碼。

依據301條款的調查將需要數月才能完成。目前尚不清楚白宮何時會宣布對這些問題的評估結果，但拜登政府一名官員表示，可能不需要等待太久。

一位知情人士透露，白宮將把對中國採取行動可能造成的任何連帶損失，以及中國可能的報復行動會如何對美國勞工和農民產生影響都考慮在內。美國也希望確保盟邦和國會議員不會因此措手不及，美方會先磋商後再宣布相關消息。

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責任編輯：蒯宇澄

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