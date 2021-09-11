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【娛樂圈風暴】微博抖音等平台發布自律公約 加強管理文娛帳號

社會熱點 16:40 2021/09/11

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內地娛樂圈近期大整頓，微博、抖音等互聯網企業聯合發起《構建清朗網絡文化生態自律公約》，指將拒絕為違法失德人員提供展示平台，加強對文娛領域相關賬號管理，跨平台共同整頓違規帳號。

為落實《文化和旅遊部關於文娛領域綜合治理和「飯圈亂象」專項整治工作安排》的要求，中國演出行業協會於9月10日組織會員體系中部分互聯網平台企業代表召開專題會議，共商自律措施。參與的互聯網企業包括，微博、抖音、快手、愛奇藝、騰訊視頻、嗶哩嗶哩、QQ音樂、小紅書等。

反對「唯流量至上」

與會平台共同發起《構建清朗網絡文化生態自律公約》指出，履行企業社會責任，把好文化內容關，共同遏制歪風邪氣。積極為弘揚社會主義核心價值觀、傳承中華傳統文化的內容提供平台渠道和推廣支持，將流量引向正能量。

反對「唯流量至上」。注重文藝作品的質量口碑，不以數據、流量作為主要評價標準，拒絕以重複刷量、刷單等方式進行虛假炒作。

拒絕為違法失德人員提供展示平台。積極為有藝術追求、有正向價值觀、有良好道德素養的演藝人員提供展示平台，拒絕為違法違規、失德失範的演藝人員提供展示、傳播機會。

加強對文娛領域相關賬號、評論、彈幕的管理，對發布含有以下內容的賬號予以限流、禁言、清理：無任何憑據的明星八卦，誇大事實、造謠、惡意炒作的；以任意方式挑動、製造粉絲群體間對立情緒的；未經合法授權在網絡平台上公布、買賣演藝人員航班、酒店等行程信息或住址、身份證號、電話號碼等個人隱私信息的。

以為明星宣傳、拉銷量、打榜等名義召集、教唆、煽動明星粉絲進行集資或以外鏈、加群、二維碼等形式誘導用戶去第三方平台進行集資的；煽動或組織明星粉絲擾亂正常社會秩序的，如濫用政府舉報渠道、干擾公共場所秩序、未經批准群體聚集等。

鼓勵用戶向平台舉報

同時，鼓勵用戶在發現違規內容時積極向平台舉報，完善平台內舉報內容受理評判機制，同時對惡意利用投訴舉報機制，重複、臆測、惡意的舉報行為進行監測、處置。

在保護用戶隱私信息的前提下，對嚴重違規賬號、違規線索等信息進行跨平台共享，實施聯合懲戒。演藝人員或其經紀公司、工作室在網絡平台上出現違法違規、失德失範言行，平台應及時向演藝人員行業道德自律組織報告，積極推動線上線下聯合自律。

責任編輯：蒯宇澄

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