▲ 人民日報「鐘聲」：美不能一面打壓中國 一面指望配合

中國家主席習近平10日應約與美國總統拜登通電話，這是中美領導人在相隔7個月後再度通話，全球關注。中央媒體《人民日報》「鐘聲」專欄發文表示，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，一方面又指望中方無條件支持配合美方訴求；「解鈴還須繫鈴人，美方應主動糾正錯誤對華政策，與中方相向而行。」

「鐘聲」文章被視為代表中央最高層立場。文章指，9月10日上午，習近平與拜登進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流，習近平向國際社會展現了推動中美關係盡快回到穩定發展正確軌道的高度負責任態度。

提到雙邊關係，文章稱，當前，中美關係遭遇嚴重困難，矛盾多發，甚至連此前雙方有過成功合作先例的領域，也不斷為分歧乃至摩擦所干擾。

鐘聲：美國對中國認知出了問題

歸根到底是因美國的對華認知出了問題，把中國視為最主要對手甚至朝敵手方向推進，企圖阻擋和打斷中國的現代化進程。在這錯誤思維影響下，美不斷挑戰中國重大利益，加大對中國遏制打壓，將中美關係的各個領域都視為對抗擂台，滿世界圍堵抹黑中國，給全球和平穩定憑空製造了嚴重風險。

白宮：拜登同習近平通話時討論了新冠病毒溯源調查

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文章強調，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，一方面又指望中方無條件支持配合美方訴求。中美過往交往的歷史早已充分說明，雙方只有切實尊重彼此核心關切、妥善管控分歧，才能為在有共同利益的問題上開展協調合作找到堅實基礎。

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至於合作議題，文章指，現階段，在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及諸多重大國際和地區問題上，國際社會普遍希望中美保持接觸對話，加強協調合作。在近來與中方的接觸中，美方多次表示，願同中方開展更多對話合作。既然美方對中美合作的現實重要性有一定認識，就應盡快在行動中做出改變，為雙方合作提供條件。

文章最後說，解鈴還須繫鈴人。美方應主動糾正錯誤對華政策，與中方相向而行，在相互尊重、平等相待的基礎上發展中美關係。

習拜談了45分鐘 白宮：涉疫源調查

拜登和習近平星期四歷時90分鐘的通話，是兩位領導人七個月來的首次會談。目前兩個關係冷淡。

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中美交涉難擺脫僵局 拜登這次主動拿起電話

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）當地時間周五（10日）的例行記者會上說，中美元首在這次通話，談過新冠病毒的疫源調查議題，但她沒談更多的細節。

她又說，兩人討論的話題還包括了氣候和人權，此外，雙方還討論了經濟問題，但這不是通話的主要部分。「這不是一次意圖在於產生最終結果的通話」，她強調。

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責任編輯：鄧國強

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