颱風燦都來襲 浙江寧波緊急轉移5萬人 取消62航班

颱風「燦都」逼近江浙滬沿海，浙江寧波提升防台風應急響應至Ⅰ級，轉移近5.5萬人，並取消62架次航班，關閉多個景區。

寧波機場取消62架次航班

燦都預計9月13日白天登陸或擦過浙江東北部一帶沿海，將對浙江沿海和東部地區產生嚴重風雨影響。截至12日7時，寧波已轉移54,790人。至中午12時，當地提升防台風應急響應至Ⅰ級。

寧波交通出行已受到影響。據寧波機場最新消息，截至今天13時30分，寧波機場今日共計取消航班62架次，其中進港43架次，出港19架次。

在鐵路方面，截至目前，計劃停止運營的線路有：13日杭甬高鐵、杭深線寧波至溫州段、金台鐵路全部停運；13日12時至15日10時，蕭甬線普速列車全部停運；13日、14日蕭甬線市域列車全部停運。

至於水路，截至今天中午12時，寧波29條主要客渡運航線已有10條航線共計27艘船停航，其余航線預計今日全部停航，無旅客滯留島嶼。

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此外，寧波多家景區閉園，多間博物院臨時閉館。

燦都可能於13日夜間登陸上海。專家表示，燦都的強度在今年屬比較罕見。從它的登陸路徑來看，預計風力會比較大，上海這次整體受燦都本體影響，預計累計雨量大、單點雨強也會比較強。

責任編輯：尹航

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