  • 31°C
香港時間 : 2021912日 (日) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

挖鼻屎後果竟這樣嚴重！8歲童腦膜炎險死

社會熱點 18:15 2021/09/12

分享：

挖鼻屎後果竟這樣嚴重！8歲童腦膜炎險死

深圳一名8歲男童近日挖鼻屎2天後，突然開始高燒還頭痛嘔吐，去醫院一查，被發現出現了顱內感染，進一步確診為細菌性腦膜炎。醫生提醒，該病輕者發燒頭痛，重則出現敗血症甚至危及生命。網友看後嚇歪稱，「我一天要摳好幾次！恐慌！」

根據內媒《快科技》報道，深圳福田一名劉姓女子的兒子佳佳，今年8歲讀國小二年級，2年以前就養成愛摳鼻子的習慣。

近日，佳佳開始莫名其妙高燒，吃了藥也反覆不退燒，還頭痛、嘔吐。經過醫院檢查，原來因為鼻前庭癤腫，佳佳出現了顱內感染。

醫生進一步做了腰穿檢查後，佳佳確診細菌性腦膜炎。經過抗感染治療目前佳佳己康復，醫生提醒，不要用手去摳鼻子，以免引發感染。

挖傷鼻子  致細菌感染

深圳市兒童醫院耳鼻喉科主任醫師潘宏光透露，佳佳來醫院的時候鼻前庭的位置有個明顯隆起的地方。經過檢查發現，他鼻前庭的癤腫，已經引起了海綿體的炎症與顱內感染。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

「仙女病」 好可怕 20歲少女願望：只想好好吃頓飯（多圖，有片）

虎媽迫女兒日跳繩3千增高 158cm女結果患此病  

他進一步解釋，這個毒素或者細菌能逆行到腦內海綿竇，引起海綿下膿腫，導致顱內感染。據悉，該病輕者發燒頭痛，重則出現敗血症甚至危及生命。

醫生提醒，挖鼻孔這個動作，很容易會造成擦傷，無論是大人還是小孩都應該注意養成良好習慣，不要用手摳鼻子，一旦發現鼻前庭有紅腫痛，要及時用碘伏消毒，之後如果出現發燒、疼痛的情況，要及時到醫院就診。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

【Delta疫情】福建莆田現24宗本土病例 源頭疑8月初新加坡入境
2021/09/11
【Delta疫情】福建莆田現24宗本土病例 源頭疑8月初新加坡入境
白宮：拜登同習近平通話時討論了新冠病毒溯源調查
2021/09/11
白宮：拜登同習近平通話時討論了新冠病毒溯源調查
新冠病毒可怕超預期！50%患者一年無法痊癒
2021/09/09
新冠病毒可怕超預期！50%患者一年無法痊癒
世衛：人類將與新冠病毒共處 與中國調子大不同？
2021/09/09
世衛：人類將與新冠病毒共處 與中國調子大不同？
虎媽迫女兒日跳繩3千增高 158cm女結果患此病
2021/09/08
虎媽迫女兒日跳繩3千增高 158cm女結果患此病

你可能感興趣

【Delta疫情】福建莆田現24宗本土病例 源頭疑8月初新加坡入境
17:23 2021/09/11
【Delta疫情】福建莆田現24宗本土病例 源頭疑8月初新加坡入境
白宮：拜登同習近平通話時討論了新冠病毒溯源調查
11:27 2021/09/11
白宮：拜登同習近平通話時討論了新冠病毒溯源調查
新冠病毒可怕超預期！50%患者一年無法痊癒
13:57 2021/09/09
新冠病毒可怕超預期！50%患者一年無法痊癒
罕見病 治療 醫生 兒童醫院 發燒 深圳

下一篇文章

颱風燦都來襲 浙江寧波緊急轉移5萬人 取消62航班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

挖鼻屎後果竟這樣嚴重！8歲童腦膜炎險死
挖鼻屎後果竟這樣嚴重！8歲童腦膜炎險死
「加拿大鵝」因虛假宣傳被罰 中領館：政治化解讀無稽（第二版）
「加拿大鵝」因虛假宣傳被罰 中領館：政治化解讀無稽（第二版）
【福建Delta疫情】再爆38本土確診＋無症狀感染 莆田緊急半封城
【福建Delta疫情】再爆38本土確診＋無症狀感染 莆田緊急半封城
四川三星堆新出土「國寶級」青銅神壇（多圖）
四川三星堆新出土「國寶級」青銅神壇（多圖）
再有演員捲日本神社風波 「山河令」龔俊：我吃雪糕路過
再有演員捲日本神社風波 「山河令」龔俊：我吃雪糕路過
【Delta疫情】福建莆田現24宗本土病例 源頭疑8月初新加坡入境
【Delta疫情】福建莆田現24宗本土病例 源頭疑8月初新加坡入境